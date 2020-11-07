تعرف على أخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد قصي الحلايقة، الراصد الجوي الفلسطيني، أن سحباً ركامية رعدية قوية، تطورت على طول الساحل الشمالي لمصر، وصولا لسواحل ليبيا، تتسبب هطول أمطار غزيرة، وارتفاع الأمواج بشكل ملحوظ.



وقال الحلايقة: "وجود هذه المعطيات قرب فلسطين ستولد حالة من عدم الاستقرار الجوي بعد ظهيرة الأحد، تزداد معها فرص الزخات الرعدية من المطر في بعض المناطق خاصة الجنوب الغربية".



وأشار الراصد الجوي، إلى أنه من المتوقع أن تستمر الحالة الماطرة عدة أيام، نتيجة وجود منخفض جوي داخل البحر المتوسط مصحوب بحوض علوي بارد.