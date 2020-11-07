الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. تعرف على آخر النتائج

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رام الله - دنيا الوطن

لا تزال ولايات أريزونا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا تشكل ساحة معركة انتخابية بين المرشح الديمقراطي جو بايدين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أربع أيام من الانتخابات الرئاسة.



وعلى الرغم من عدم انتهاء الفرز في أريزونا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا، وهي ولايات حاسمة في السباق إلى البيت الأبيض، لا يزال المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم فيها جميعا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



ويتقدم بايدن في ولاية بنسلفانيا، التي لها 20 صوتا في المجمع الانتخابي، بفارق 28 ألفا و833 صوتا، أي بنسبة 0.5%، وذلك بعد فرز 96% من أصوات الناخبين.



وفي ولاية جورجيا، ولها 16 صوتا في المجمع الانتخابي، لا يزال بايدن متفوقا على ترامب بفارق 7 آلاف و248 صوتا، وهو ما يعادل 0.1%، وذلك بعد الانتهاء من فرز 99% من أصوات المقترعين.



أما في ولاية نيفادا، وتمتلك 6 أصوات في المجمع الانتخابي، يتقدم بايدن بفارق 22 ألفا و657 صوتا، أب بنسبة 1.8%، وذلك بعد فرز 93% من أصوتا الناخبين الأميركيين.



وأخيرا في ولاية أريزونا، ولها 11 صوتا في المجمع الانتخابي، لا يزال بايدن متقدما على ترامب بفارق 29 ألفا و861 صوتا، وذلك بعد الانتهاء من فرز 95% من بطاقات الاقتراع.



وحقق الرئيس ترامب حتى الآن 214 صوتا في المجمع الانتخابي بعد فوزه بـ23 ولاية، في حين أن لدى بايدن 264 صوتا في المجمع الانتخابي، بعد فوزه أيضا بـ23 ولاية، ويحتاج إلى 6 أصوات ليحسم المنافسة.



وفي حال واصل بايدن تقدمه في هذه الولايات الأربع الحاسمة، فسيفوز بعدد مريح من أصوات المجمع الانتخابي، قد يتجاوز 300 صوت، وهو عدد يفوق بكثير العدد المطلوب للوصول إلى الرئاسة وهو 270 صوتا من أصل 538.