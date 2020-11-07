عاجل

  • بريطانيا: تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

  • حملة جو بايدن: كلمة متوقعة للمرشح الديمقراطي في ديلاوير اليوم وسط آمال بحسم السباق الرئاسي

  • فارق الأصوات بين بايدن المتقدم في أريزونا وترمب بلغ 8,000 صوت

  • (تويتر) يضع تنبيهاً على تغريدة ترمب التي أعلن فيها الفوز في هذه الانتخابات بفارق كبير

  • الأردن: تسجيل 3554 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و45 وفاة خلال يوم

  • (تويتر) ينبه إلى أن تغريدات ترمب الأخيرة عن تزوير ببنسيلفانيا وولايات أخرى قد تكون مضللة

دولي

الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. تعرف على آخر النتائج

الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. تعرف على آخر النتائج
رام الله - دنيا الوطن
لا تزال ولايات أريزونا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا تشكل ساحة معركة انتخابية بين المرشح الديمقراطي جو بايدين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أربع أيام من الانتخابات الرئاسة.

وعلى الرغم من عدم انتهاء الفرز في أريزونا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا، وهي ولايات حاسمة في السباق إلى البيت الأبيض، لا يزال المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم فيها جميعا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ويتقدم بايدن في ولاية بنسلفانيا، التي لها 20 صوتا في المجمع الانتخابي، بفارق 28 ألفا و833 صوتا، أي بنسبة 0.5%، وذلك بعد فرز 96% من أصوات الناخبين.

وفي ولاية جورجيا، ولها 16 صوتا في المجمع الانتخابي، لا يزال بايدن متفوقا على ترامب بفارق 7 آلاف و248 صوتا، وهو ما يعادل 0.1%، وذلك بعد الانتهاء من فرز 99% من أصوات المقترعين.

أما في ولاية نيفادا، وتمتلك 6 أصوات في المجمع الانتخابي، يتقدم بايدن بفارق 22 ألفا و657 صوتا، أب بنسبة 1.8%، وذلك بعد فرز 93% من أصوتا الناخبين الأميركيين.

وأخيرا في ولاية أريزونا، ولها 11 صوتا في المجمع الانتخابي، لا يزال بايدن متقدما على ترامب بفارق 29 ألفا و861 صوتا، وذلك بعد الانتهاء من فرز 95% من بطاقات الاقتراع.

وحقق الرئيس ترامب حتى الآن 214 صوتا في المجمع الانتخابي بعد فوزه بـ23 ولاية، في حين أن لدى بايدن 264 صوتا في المجمع الانتخابي، بعد فوزه أيضا بـ23 ولاية، ويحتاج إلى 6 أصوات ليحسم المنافسة.

وفي حال واصل بايدن تقدمه في هذه الولايات الأربع الحاسمة، فسيفوز بعدد مريح من أصوات المجمع الانتخابي، قد يتجاوز 300 صوت، وهو عدد يفوق بكثير العدد المطلوب للوصول إلى الرئاسة وهو 270 صوتا من أصل 538.

أخبار ذات صلة

ترامب: نتائج التصويت الرئاسي في بنسلفانيا تغيرت بشكل غير قانوني

ترامب: نتائج التصويت الرئاسي في بنسلفانيا تغيرت بشكل غير قانوني

وكالات الاستخبارات والأمن تستعد لعرض ملفات على بايدن

وكالات الاستخبارات والأمن تستعد لعرض ملفات على بايدن

الصحة الإيرانية تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات (كورونا)

الصحة الإيرانية تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات (كورونا)

حريق بخط أنبوب للنفط شمال روسيا

حريق بخط أنبوب للنفط شمال روسيا

(كورونا) بالعالم: نحو مليون و250 ألف حالة وفاة و49 مليوناً و714 ألف إصابة

(كورونا) بالعالم: نحو مليون و250 ألف حالة وفاة و49 مليوناً و714 ألف إصابة

من هي جيل بايدن سيدة أمريكا الأولى المحتملة؟

من هي جيل بايدن سيدة أمريكا الأولى المحتملة؟

وزير الداخلية الفرنسي: الإسلام دين تسامح لكن يجب محاربة التطرف

وزير الداخلية الفرنسي: الإسلام دين تسامح لكن يجب محاربة التطرف

لماذا يستغرق فرز الأصوات وقتاً طويلاً بولاية نيفادا الحاسمة؟

لماذا يستغرق فرز الأصوات وقتاً طويلاً بولاية نيفادا الحاسمة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مصر تدين هدم الاحتلال قرية &#34;حمصة&#34;: انتهاك واضح للشرعية والقانون الدوليين

مصر تدين هدم الاحتلال قرية "حمصة": انتهاك واضح للشرعية والقانون الدوليين

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية يسلفيت

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية يسلفيت

الديمقراطية: تصاعد المواجهة اليومية تستدعي إزالة كل العراقيل لقيام القيادة الوطنية الموحدة

الديمقراطية: تصاعد المواجهة اليومية تستدعي إزالة كل العراقيل لقيام القيادة الوطنية الموحدة

شهيد وإصابات في 36 مواجهة بالضفة والقدس خلال شهر أكتوبر

شهيد وإصابات في 36 مواجهة بالضفة والقدس خلال شهر أكتوبر

محافظة قلقيلية: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

مجلس العلاقات يُطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال بسبب عمليات الهدم المستمرة

مجلس العلاقات يُطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال بسبب عمليات الهدم المستمرة

بعد إخطار 7 عائلات بإخلاء منازلها.. خطر الاستيطان يلاحق &#34;الشيخ جراح&#34; مجدداً

بعد إخطار 7 عائلات بإخلاء منازلها.. خطر الاستيطان يلاحق "الشيخ جراح" مجدداً

العالمية للدفاع عن الأطفال: الاحتلال يحاكم بين 500 إلى 700 طفل سنوياً

العالمية للدفاع عن الأطفال: الاحتلال يحاكم بين 500 إلى 700 طفل سنوياً

منوعات

شاهد: ميسي يفاجيء يارا بهدية خاصة لها

شاهد: ميسي يفاجيء يارا بهدية خاصة لها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

شاهد: لقاء عمالقة الفن في علاقة نسب جديدة

شاهد: لقاء عمالقة الفن في علاقة نسب جديدة

&#34;يا بيروت&#34; سُرقت.. وماجدة الرومي تلجأ للقضاء

"يا بيروت" سُرقت.. وماجدة الرومي تلجأ للقضاء

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول &#34;إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل&#34;

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول "إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل"

شاهد: حنان سليمان &#34;ناس كتير استغلت طيبتي ومامتي كانت بتزعقلي كتير&#34;

شاهد: حنان سليمان "ناس كتير استغلت طيبتي ومامتي كانت بتزعقلي كتير"

شاهد: نادين نجيم تحتضن طفلها .. وجروحها تتماثل للشفاء

شاهد: نادين نجيم تحتضن طفلها .. وجروحها تتماثل للشفاء

شاهد أمال ماهر تستعرض رشاقتها.. ووجه جديد لها

شاهد أمال ماهر تستعرض رشاقتها.. ووجه جديد لها

شاهد: أحمد زاهر بصحبة إبنته ليلى في (لؤلؤ)

شاهد: أحمد زاهر بصحبة إبنته ليلى في (لؤلؤ)

شاهد: درس لطيف من سيرين عبد النور

شاهد: درس لطيف من سيرين عبد النور

عربي

الرئيس اللبناني: سنطلب مستندات من واشنطن حول العقوبات المفروضة على باسيل

الرئيس اللبناني: سنطلب مستندات من واشنطن حول العقوبات المفروضة على باسيل

وفاة شخصين وإجلاء العشرات في حرائق ضخمة بغابات تيبازة في الجزائر

وفاة شخصين وإجلاء العشرات في حرائق ضخمة بغابات تيبازة في الجزائر

(CNN): إدارة ترامب تمضي قدمًا ببيع طائرات مُسيرة للإمارات بـ 2.9 مليار دولار

(CNN): إدارة ترامب تمضي قدمًا ببيع طائرات مُسيرة للإمارات بـ 2.9 مليار دولار

الجامعة العربية: نُدين استمرار الاحتلال بسياسة هدم المنازل

الجامعة العربية: نُدين استمرار الاحتلال بسياسة هدم المنازل