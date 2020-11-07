الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية يسلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة اليوم على مطلوبين للعدالة بمذكرات قضائية وضبطت مركبات غير قانونية في سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وخلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة من قبل الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين قامت الشرطة بالقبض على 17 مطلوب للعدالة صادر بحقهم 174 مذكرة قضائية وضبطت 27 مركبة ودراجة غير قانونية أتلفت منها 17 مركبة ودراجة غير قانونية في محافظة سلفيت، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الفلسطينية الالكتروني.



وأضافت بأنه تم التحفظ على المقبوض عليهم وإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.