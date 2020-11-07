إلهان عمر: إسرائيل ترتكب جريمة التطهير العرقي بقرية فلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

اتهمت إلهان عمر، النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا في الكونغرس الامريكي، بتغريدة لها على موقع (تويتر)، إسرائيل بارتكاب جريمة "التطهير العرقي" في قرية صغيرة في الضفة الغربية هدمها الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة.



جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن اخلاء مساكن قرية حمصة الصغيرة وهدمها يوم الثلاثاء، وهي عبارة عن حوالي 11 منزلًا تضم حوالي 80 ساكنًا.



وقالت عمر: "إن هذه جريمة خطيرة وهي انتهاك مباشر للقانون الدولي"، مضيفةً أن الهدم ينتهك أيضًا القوانين الأمريكية طالما استخدمت اثناء الهدم معدات قدمتها الولايات المتحدة.



وأضافت: "لا ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تمول التطهير العرقي في أي مكان".



وتقع القرية البدوية بالقرب من بلدة طوباس في غور الأردن، وتم تصنيفها كمنطقة C الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الأمنية والإدارية معًا.