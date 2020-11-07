دولي

حريق بخط أنبوب للنفط شمال روسيا

حريق بخط أنبوب للنفط شمال روسيا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الطاقة الروسية، بحدوث "اختراق" اليوم السبت، لخط أنابيب النفط بحقل "يتي- بور" في دائرة يامالو نينيتس ذاتية الحكم شمال روسيا، ما أدى إلى نشوب حريق.

وجاء في بيان للوزارة،أن "الاختراق تسبب باشتعال النفط في منطقة الحادث، دون وقوع إصابات أو حدوث تهديد على أحياء سكنية أو منشآت تابعة لقطاع الطاقة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي وقت سابق، أفاد الفرع المحلي لشركة "غازبروم نفط" بإخماد الحريق، مضيفاً أن إعادة إطلاق الآبار التي تم وقف ضخ النفط منها بسبب الحادث، وعددها 66، ستتم في غضون 12 ساعة.

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