شهيد وإصابات في 36 مواجهة بالضفة والقدس خلال شهر أكتوبر

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رام الله - دنيا الوطن

شهد الأسبوع الماضي، ارتقاء شهيد في الضفة الغربية، إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه على حاجز حوارة جنوبي نابلس، كما اندلعت مواجهات، ضمن 36 نقطة، تخللها إلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مواقع.



ففي يوم أمس الجمعة، اندلعت مواجهات في قرية كفر قدوم، إثر قمع المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان، ومواجهات أخرى في عزون، وعلى الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، وباب الزاوية ومثلث الشهداء في البلدة القديمة من الخليل، وبيت دجن شرق نابلس، ومخيم جنين وعانين في جنين، وذلك في مواجهات متفرقة في 7 نقاط، أصيب خلالها عدة مواطنين، بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز.



وتم إحصاء 5 نقاط مواجهات اندلعت في بلدة العيسوية في مدينة القدس، وبلدة حزما في ضواحي القدس، ومخيم العروب في الخليل، وعزون في قلقيلية، واندلعت مواجهات في بير الحمام في النقب المحتل عام 1948م، بعد تنفيذ عملية هدم في القرية.



وشهد يوم الأربعاء الماضي، استشهاد النقيب في الأجهزة الأمنية بلال عدنان رواجبة (29 عامًا) من قرية عراق التايه بنابلس، بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال وابلاً من الرصاص على حاجز حوارة جنوبي نابلس، فيما اندلعت مواجهات في بيت أمر في الخليل، وقرية النبي صالح في رام الله، ضمن 3 نقاط مواجهة.



وشهد منتصف الأسبوع الماضي، مواجهات في أم صفا في رام الله، وحاجز الأنفاق في بيت لحم، ومستوطنة يتسهار في نابلس ومخيم نور شمس في طولكرم، وذلك ضمن مواجهات اندلعت في 4 نقاط مواجهة.



ويوم الاثنين رصد 3 نقاط مواجهة، في باب الزاوية وسط مدينة الخليل، ومخيم العروب شمالي الخليل، وحاجز زعترة جنوبي

نابلس.



واندلعت يوم الأحد مواجهات في وادي الجوز بالقدس المحتلة، ومدينة دورا في الخليل، ومدينة البيرة في رام الله، وروجيب واللبن الشرقية في نابلس، وذلك ضمن 6 نقاط مواجهة.



أما يوم السبت، فقد اندلعت 8 نقاط مواجهة، أصيب خلالها جندي "إسرائيلي" بزجاجة حارقة قرب مخيم العروب في الخليل، كما اندلعت مواجهات في بيت أمر وسوسيا والبلدة القديمة في مدينة الخليل، واندلعت مواجهات في مدينة البيرة برام الله، وكفر قدوم وعزون في قلقيلية والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.