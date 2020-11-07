شاهد: ابنة الأسير ماهر الأخرس تناوله الطعام بعد تعليق إضرابه





وكانت هيئة شؤون الأسرى، قد أعلنت أمس الجمعة، أن الأسير ماهر الأخرس، علق إضرابه الذي استمر 104 أيام، بعد أن خضعت مصلحة السجون، لمطالبته بالإفراج عنه في يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر.



رام الله - دنيا الوطننشر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم السبت، صورة تظهر ابنة الأسير ماهر الأخرس، وهي تناوله الطعام، وذلك بعد أن علق إضرابه، الذي استمر 104 أيام على التوالي.