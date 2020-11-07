شؤون فلسطينية

منصور: نشاطات واسعة ومستمرة في الأمم المتحدة تتعلق بالمسألة الفلسطينية

منصور: نشاطات واسعة ومستمرة في الأمم المتحدة تتعلق بالمسألة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور: ان هناك نشاطات واسعة ومستمرة في المنظمة الدولية على اكثر من صعيد ابرزها اعتماد اللجنة الرابعة القرارات المتعلقة بالمسألة الفلسطينية، خاصة أوضاع (أونروا) وممارسات الاحتلال بما فيها الاستيطان.

وأضاف منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت: أن هذه القرارات تم اعتمادها، وحظيت بتصويت كبير معرباً عن شكره للمجتمع الدولي خصوصا الكتل الرئيسية في الأمم المتحدة مثل المجموعتين العربية والإسلامية والكتلة الأوروبية ودول عدم الانحياز.

وأشار الى انه التقى رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة ووضعه في اخر التطورات لاسيما ما يتعلق بمبادرة الرئيس محمود عباس في مجلس الامن، وتفاصيل هذه المسألة، آملا ان يكون له دور مهم بالأمم المتحدة وتنفيذ قرارات الجمعية العامة المؤتمن عليها .

وبين منصور، أن لقاء آخر عقد مع رئيس مجلس الأمن للشهرالسابق، تركز حول المتابعة والاستمرار في التشاور مع أعضاء مجلس الأمن إضافة للقاء مع الرئيس الحالي للمجلس حول عدد من الملفات ودور مجلس الأمن فيها بما في ذلك مبادرة الرئيس بعقد مؤتمر دولي للسلام .

وأكد سفير فلسطين لدى الامم المتحدة أنه تمت إحاطة السفراء العرب بهذه التحركات خصوصا سفير تونس الممثل العربي في مجلس الامن، وذلك استعداداً لشهر كانون الثاني/ يناير المقبل الذي قد تكون الظروف فيه أكثر نضجاً لعقد المؤتمر الدولي للسلام.

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