خريشة: صمود الأسير الأخرس والجهود الفلسطينية التي بُذلت أدت لانتصاره

دعا مندوب فلسطين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، سفير دولة فلسطين لدى جنيف إبراهيم خريشة، الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية إلى بذل دور أكبر في الضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والنساء والأطفال.



وقال خريشة في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، ان صمود الاسير ماهر الاخرس في اضرابه المفتوح عن الطعام الى جانب الجهود الفلسطينية والدولية، التي بذلت ادت الى انتصاره في هذه المعركة بعد اضراب استمر لمئة وثلاثة أيام.



وحول الحراك على المستوى الدولي قال خريشة: ان هناك عدة بنود سيتم نقاشها في اعمال الدورة الرابعة والسبعين لمنظمة العمل الدولية حول اوضاع العمال وارباب العمل وستبحث الاشكالات التي يواجهها العمال الفلسطينيون داخل الخط الاخضر ومطالبة اسرائيل بضرورة ارجاع مستحقاتهم فضلا عن عدة قضايا اخرى تتعلق بالدعم الفني والبرنامج المخصص لدولة فلسطين .



وأشار خريشة الى ان أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية ستنطلق الاثنين المقبل وسيتم تقديم تقرير حول الاوضاع الصحية في فلسطين والجولان السوري المحتل يتناول الصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي بسبب الاحتلال واجراءاته باعاقة حركة وتنقل المرضى والتطعيماتوالمسلتزمات الخاصة لمواجهة (كورونا) ونقاش قرار تقدمه فلسطين كل عام يطالب اسرائيل بالتزاماتها الدولية بصفتها عضواً كاملاً في المنظمة والسماح بدخول كل المستلزمات الصحية وتسهيل عمل الطواقم الطبية .



رام الله - دنيا الوطن