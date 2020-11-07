عبد ربه: الاتفاق على عدم تجديد الاعتقال الإداري للأسير الأخرس جاء نتاجاً لإرادته

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال حسن عبد ربه، المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن تعليق الاسير ماهر الاخرس اضرابه عن الطعام بعد التوصل الى اتفاق يقضي بالافراج عنه في السادس والعشرين من الشهر الجاري وعدم تجديد اعتقاله الاداري جاء نتاجا لارادته وصبره وصموده والجهود المكثفة والحثيثة التي بذلت على كافة المستويات الدبلوماسية والسياسية والقانونية والحراك الجماهيري والإعلامي، مشيراً إلى الدور الكبير للجنة المتابعة العربية في الداخل والقائمة المشتركة في (كنيست) إضافة إلى جهود محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين.



وأضاف عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، أن هيئة شؤون الاسرى تتطلع الى التزام سلطات الاحتلال بما قدمته من تعهدات حيال الاتفاق الذي تم، منوها التنويه الى ان الاسير الاخرس اعتقل دون تهمة وان اعتقاله ليس له مسوغات قانونية وانما استند الى اوامرعسكرية يفرضها ضباط الاحتلال ومخابراته بشكل تعسفي لقمع ابناء شعبنا .



وفيما يتعلق بتهديد الأسيرات في سجن (الدامون) بدء خطوات تصعيدية ضد ظروف اعتقالهن، أوضح عبد ربه، أن معاناتهن مستمرة منذ فترة طويلة، وأنهن يتعرضن لانتهاكات وممارسات متعددة، بينها الإهمال الطبي ونصب كاميرات في ساحة الفورة ما يحد من حركتهن، ومنعهن من الاتصال الهاتفي بذويهم، لاسيما قي ظل توقف الزيارات بسبب جائحة (كورونا).