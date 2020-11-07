شؤون فلسطينية

فتح: فعاليات إحياء الذكرى الـ16 لاستشهاد عرفات ستبدأ الأربعاء برام الله

فتح: فعاليات إحياء الذكرى الـ16 لاستشهاد عرفات ستبدأ الأربعاء برام الله
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسين حمايل، المتحدث باسم حركة فتح، أن فعاليات إحياء ذكرى الشهيد الرئيس أبو عمار ستبدأ في رام الله يوم الاربعاء القادم عند ضريح الشهيد أبو عمار وثم تتواصل في المدارس والجامعات.

وبين حمايل ان مسيرة ستنطلق يوم الاربعاء الساعة الحادية عشر صباحا من امام مدرسة ذكور رام الله الثانوية باتجاه ضريح الرئيس الرمز ياسر عرفات في مقر الرئاسة.

وقال حمايل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، إن الرئيس محمود عباس يحافظ على هذه الذكرى الثورية لأنها أمانة في أعناقنا ويتوجب علينا أن ننقلها من جيل الى آخر مع الزهرات والأشبال كي تبقى الذكى راسخة في قلوب وعقول الأجيال المقبلة لتحمل خيرها.

وأوضح المتحدث باسم فتح أن الشهيد ياسر عرفات رحل جسدا وبقيت فكرته الثورية التي جابت العالم لتوصل معاناة شعب فلسطين.

وأضاف حمايل أن العادة السنوية جرت أن تحيي حركة فتح والفصائل الوطنية ذكرى الشهيد الرمز أبو عمار من خلال فعاليات جماهيرية ومهرجانات إضافة الى الأنشطة في الجامعات والمدارس ولكن سيتم اقتصارها هذا العام بسبب جائحة كورونا.

بدوره، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومدير عام مؤسسة ياسر عرفات إنه سيتم احياء الذكرى السادسة عشرة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات في العاشر من الشهر الجاري في قصر رام الله الثقافي ولكن دون جمهور وذلك عبر تلفزيون وإذاعة فلسطين وعبر تقنية زوم للتواصل عن بعد.

وأوضح صبح أن فعالية احياء هذه الذكرى سيتخللها كلمتان، الأولى يلقيها رئيس الوزراء محمد اشتية ممثلا عن الرئيس، والكلمة الثانية لمؤسسة ياسر عرفات، كما سيتم وضع أكاليل الزهور على ضريح الشهيد الراحل، مؤكدا أن الرسالة في هذه الذكرى مفادها أن شعبنا يعتز بكرامته ورموزه ويجدد تمسكه بالثوابت الوطنية.

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