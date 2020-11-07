فلسطين تسجل حالة وفاة و431 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.





وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم السبت، أنه تم تسجل حالة وفاة واحدة لموطنة 70 عاماً من برقين بمحافظة جنين.





وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 235 حالة في الضفة الغربية (الخليل 51، جنين 28، نابلس 19، طولكرم 18، ضواحي القدس 93، سلفيت 22، طوباس 4)، قطاع غزة 203.





وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (6)، محافظة نابلس (62)، محافظة بيت لحم (44)، محافظة قلقيلية (6)، محافظة رام الله والبيرة (13)، جنين (20)، أريحا والأغوار (3)، سلفيت (10)، طولكرم (9)، طوباس (5)، قطاع غزة (250)، ضواحي القدس (3).





ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 34 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطن