القدرة: نلمس زيادة ملحوظة بأعداد المصابين بـ(كورونا) خاصة بمحافظتي الوسطى ورفح

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن وزارته الصحة تعمل ليل نهار؛ لتقديم الخدمات الطبية وحماية المجتمع من مخاطر فايروس (كورونا) والحد من انتشاره، لافتا إلى أن المطلوب دعم جهود الوزارة من خلال الالتزام بمعايير السلامة والوقاية.



وقال القدرة، لإذاعة (صوت الأقصى): "نلمس زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بفايروس (كورونا)، ويوجد ارتفاع في عدة مناطق منها محافظتي الوسطى ورفح".



وأضاف: "بعض المواطنين غير ملتزمين بإجراءات الوقاية ما سيؤدي لارتفاع وتيرة الإصابات، ونشهد ارتفاع ملحوظ في الإصابات الخطيرة وهو أمر مقلق، وندعو لعدم التهاون والاستهتار والتراخي".



واشار الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، إلى أن أكثر من 70% من المخالطين يشكلون الإصابات الجديدة وهم سبب في ارتفاع وتيرة الإصابات، منوها في الوقت ذاته إلى أن أي تراخٍ أو استهتار منهم يعني الدخول في أزمة أكبر، خاصة وأنه تم تسجيل عدة إصابات من الفئة العمرية الصغيرة ولم تعاني مسبقاً من أي أمراض.