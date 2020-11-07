المطران حنا يوجه تحية الافتخار والاعتزاز للأسير ماهر الأخرس

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، أمام وفد من أبناء الرعية الأرثوذكسية: "إننا نبارك للاسير المناضل نجاحه وانتصاره ونيله ما كان يطالب به، حيث تم تحديد موعد يوم الافراج عنه خلال أيام، نوجه التحية لهذا الأسير على تضحياته وصموده وبسالته، ومن خلاله نوجه التحية لكافة أسرانا ومعقتلينا في سجون الاحتلال، الذين يستحقون الحرية والتي في سبيلها، قدموا التضحيات الجسام".



وأضاف حنا: "نحيي عائلة الأسير ماهر الأخرس، التي وقفت الى جانبه، وكل زملائه وأصدقائه وأحبائه، والذين وقفوا أيضا إلى جانبه، وعملوا من أجل رفع معنوياته، والتي أصلاً كانت معنويات عالية، لا بل كان من يزورونه، يستمدون القوة والمعنويات منه".



وتابع: "ألف مبروك لك يا أيها الأخ الحبيب ماهر الأخرس على أمل أن نفرح ونبتهج بحرية كافة الأسرى والمعتقلين".

رام الله - دنيا الوطن