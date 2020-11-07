شؤون فلسطينية

"العمل النسائي" يهنئ الأسير ماهرالأخرس بانتصاره على السجان الإسرائيلي

"العمل النسائي" يهنئ الأسير ماهرالأخرس بانتصاره على السجان الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
هنأ اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأسير ماهر الأخرس، بعد إنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة 103أيام، وانتصاره في وجه المحتل ورفضه لسياسة الاعتقال الاداري بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في 26 من الشهر الجاري.

وقال الاتحاد: "نهنئ عائلة الأسير الأخرس وجماهير شعبنا الفلسطيني، بإنهائه للاضراب المفتوح عن الطعام، ونؤكد أن التضحيات الجسام، التي قدمها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفعت رأس الشعب الفلسطيني، وزادته تصميماً على الصمود والنضال ضد الاحتلال".

وعاهد الاتحاد، كافة الأسرى والأسيرات إلى الوفاء لقضيتهم وتضحياتهم، والنضال من أجل نيل حريتهم، وإنجاز الأهداف الوطنية التي ضحوا من أجلها، وفي مقدمتها بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وتقرير المصير.

وذكر الاتحاد، أن ماهر الأخرس (49 عاماً) من بلدة سيلة الظهر في جنين (شمال الضفة) كان قد شرع في إضرابه منذ تاريخ اعتقاله في 27 تموز/ يوليو 2020، رفضاً لاعتقاله.

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