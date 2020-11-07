الأسير مجدي القبيسي يدخل عامه الـ 19 والأخير في الأسر

وحكم الاحتلال على المجاهد القبيسي بالسجن الفعلي مدة 19 عاماً، وكان يدرس في جامعة بيرزيت، تخصص هندسة الحاسوب قبل اعتقاله، ومنعته سلطات الاحتلال من إكمال تعليمه من خلال الانتساب، وهو يقبع حالياً في (سجن النقب الصحراوي)، ومنع لسنوات من زيارة عائلته.



ولم ينل الحكم الجائر من عزيمة البطل مجدي القبيسي، وانهمك بالدراسة والتأليف، وقرر حفظ القرآن كاملاً، وتم له ذلك العام 2008، خلال تسعة أشهر، ما أفاض السرور والبهجة في نفوس ذويه ومعارفه.



وسجل القبيسي نجاحاً آخر خلال وجوده بالأسر، حيث يشتهر عنه نظم الشعر، كما التحق بجامعة القدس المفتوحة، بعد إدخال نظام الدراسة فيها للسجون.



ويعاني الأسرى في (سجن النقب) من حرارة الصيف وبرد الشتاء، الى جانب عمليات القمع والتنكيل واقتحام الأقسام المتكررة من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطندخل الأسير القسامي، مجدي حسين القبيسي (37عاماً) من رام الله اليوم، عامه التاسع عشر والأخير في سجون الاحتلال، حيث اعتقل القبيسي في 2002/11/7، عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة عبوين قضاء رام الله، وتخريب وتدمير كافة محتوياته.وتعرض الأسير مجدي لتحقيقٍ قاسٍ في مركز تحقيق المسكوبية لأكثر من شهرين، تعرض خلالها لأشد أنواع التعذيب والتنكيل؛ وذلك بعد أن اتهمه الاحتلال بالانتماء لكتائب الشهيد عز الدين القسام، والمشاركة في عمليات إطلاق نار على سيارات المستوطنين قرب رام الله.