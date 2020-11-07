الخارجية: جريمة التطهير العرقي في حمصة شاهد على إرهاب الاحتلال الإسرائيلي

وطالبت الوزارة أيضًا الجنائية الدولية، بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، وصولاً لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، الجريمة البشعة، التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق حمصة في الأغوار الشمالية، حيث أقدمت على إبادة الخربة بشكل كامل، ودمرت جميع منازلها ومؤسساتها بما فيها الألواح الشمسية، ودفنتها بالجرافات، مما أدى إلى تهجير٧٣ مواطناً فلسطينياً، هم سكانها بمن فيهم الأطفال النساء و كبار السن والمرضى.وتعتبر الوزارة، أن ما قامت به سلطات الاحتلال بحق خربة إبزيق في الاسبوع الماضي، و بحق حمصة قبل أيام جريمة مركبة وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جينيف و مبادئ حقوق الإنسان، وهي أيضاً جريمة تطهير عرقي، تعكس حجم الاستهداف الاستعماري التوسعي للأغوار الفلسطينية المحتلة.وقدرت الوزارة، الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي والقناصل والسفراء الأوروبيين المعتمدين لدى دولة فلسطين بالأمس، والمواقف التي صدرت عن الاتحاد في فلسطين، فانها تطالب المجتمع الدولي عامة، والاتحاد الأوروبي خاصة، باتخاذ قرارات نافذة، وإجراءات عملية لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، كفيلة بمعاقبتها على تلك الجريمة، وردعها عن ارتكاب جرائم مماثلة.