(كورونا) بالعالم: نحو مليون و250 ألف حالة وفاة و49 مليوناً و714 ألف إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليون ونحو 250 ألف حالة وفاة، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها نحو 49 مليونا و714 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يقارب من 35 مليونا و288 ألف مريض.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 216 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت الأرقام المسجلة أمس الجمعة قفزة ملحوظة، حيث تم تسجيل 623 ألف و261 إصابة جديدة مكتشفة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,084 حالة وفاة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,248 وفاة)، وفرنسا (828 وفاة)، والهند (576 وفاة)، والمكسيك (544 وفاة)، وإيطاليا (446 وفاة).



كما أشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة اصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (132,540 إصابة)، وفرنسا (60,486 اصابة)، والهند (49,851 إصابة)، وإيطاليا (37,809 إصابات)، وبولندا (27,086 إصابة).



ويلاحظ ان فرنسا صعدت الجمعة الي المستوى الثاني عالميا على حساب الهند وذلك بالنسبة الى الحصيلة اليومية للوفيات وكذلك الاصابات الجديدة المكتشفة خلال الـ24 ساعة الماضية، وكذلك صعود بولندا الى المستوى الخامس عالميا من حيث الحصيلة اليومية لحالات الاصابات المكتشفة يوميا.



إلا ان أميركا لا تزال في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، حيث أوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (242,256 وفاة)، والبرازيل (162,035 وفاة)، والهند (125,605 وفيات)، والمكسيك (94,323 وفاة)، وبريطانيا (48,475 وفاة).