شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، الخارطة الوبائية الخاصة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.



ووفقاً للخارطة الوبائية، التي نشرتها الوزارة، فإن عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة، وصل إلى 8269 إصابة.