دولي

من هي جيل بايدن سيدة أمريكا الأولى المحتملة؟

من هي جيل بايدن سيدة أمريكا الأولى المحتملة؟
رام الله - دنيا الوطن
مع استمرار فرز أصوات عدد من الولايات بأمريكا، لمعرفة نتيجة الانتخابات والفائز بين الرئيس الساعي لولاية ثانية، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، برزت جيل، زوجة بايدن، بين مغردين تساءلوا عمن قد تكون سيدة أمريكا الأولى؟

ووفقاً لأرشيف البيت الأبيض، عُرّفت جيل بـ "أم وجدة، معلمة على مدى حياتها، وأم عسكرية فخورة وناشطة في مجتمعها، وكونها سيدة أمريكا الثانية (عندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما) عملت على لفت الانتباه إلى التضحيات التي تقدمها عائلات العسكريين"، بحسب ما جاء على موقع (سي إن إن).

نالت جيل شهادة الدكتوارة في التعليم من جامعة ديلواير في كانون الثاني/ يناير 2007، وعملت كمعلمة لأكثر من 3 عقود وفقاً لأرشيف البيت الأبيض، وقبل انتقالها إلى واشنطن، درّست اللغة الإنجليزية في كلية مجتمع في ديلواير.

آشلي، ابنة جيل وجو، هي عاملة مجتمع ورئيسة مركز ديلواير للعدل، أما ابنهما، بيو (1969- 2015) فكان محامياً والنائب العام السابق لديلواير، وكان منخرطا بالحرس الوطني الأمريكي، أما ابنهما الثاني، هنتر، فهو محام ورئيس برنامج الغذاء العالمي في أمريكا.

أخبار ذات صلة

(كورونا) بالعالم: نحو مليون و250 ألف حالة وفاة و49 مليوناً و714 ألف إصابة

(كورونا) بالعالم: نحو مليون و250 ألف حالة وفاة و49 مليوناً و714 ألف إصابة

وزير الداخلية الفرنسي: الإسلام دين تسامح لكن يجب محاربة التطرف

وزير الداخلية الفرنسي: الإسلام دين تسامح لكن يجب محاربة التطرف

لماذا يستغرق فرز الأصوات وقتاً طويلاً بولاية نيفادا الحاسمة؟

لماذا يستغرق فرز الأصوات وقتاً طويلاً بولاية نيفادا الحاسمة؟

(نيويورك تايمز): وقاحة ترامب تُقوض نظامنا الانتخابي وفكرة الانتقال السلمي للسلطة

(نيويورك تايمز): وقاحة ترامب تُقوض نظامنا الانتخابي وفكرة الانتقال السلمي للسلطة

خلافات بين لبنان وإسرائيل قد تفجر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

خلافات بين لبنان وإسرائيل قد تفجر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

آخر مستجدات الانتخابات الأمريكية.. بايدن يقترب من الفوز وحسم &#34;بنسلفينيا وجورجيا ونيفادا وأريزونا&#34;

آخر مستجدات الانتخابات الأمريكية.. بايدن يقترب من الفوز وحسم "بنسلفينيا وجورجيا ونيفادا وأريزونا"

ترامب: بدأنا الإجراءات القانونية ولا يحق لبايدن إدعاء الفوز بالرئاسة

ترامب: بدأنا الإجراءات القانونية ولا يحق لبايدن إدعاء الفوز بالرئاسة

(كورونا) يضرب البيت الأبيض مجددًا

(كورونا) يضرب البيت الأبيض مجددًا

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

العالمية للدفاع عن الأطفال: الاحتلال يحاكم بين 500 إلى 700 طفل سنوياً

العالمية للدفاع عن الأطفال: الاحتلال يحاكم بين 500 إلى 700 طفل سنوياً

مستشار وزيرة الصحة: الحالة الوبائية في قطاع غزة صعبة وسيئة

مستشار وزيرة الصحة: الحالة الوبائية في قطاع غزة صعبة وسيئة

خريشة: صمود الأسير الأخرس والجهود الفلسطينية التي بُذلت أدت لانتصاره

خريشة: صمود الأسير الأخرس والجهود الفلسطينية التي بُذلت أدت لانتصاره

عبد ربه: الاتفاق على عدم تجديد الاعتقال الإداري للأسير الأخرس جاء نتاجاً لإرادته

عبد ربه: الاتفاق على عدم تجديد الاعتقال الإداري للأسير الأخرس جاء نتاجاً لإرادته

المطران حنا يوجه تحية الافتخار والاعتزاز للأسير ماهر الأخرس

المطران حنا يوجه تحية الافتخار والاعتزاز للأسير ماهر الأخرس

&#34;العمل النسائي&#34; يهنئ الأسير ماهرالأخرس بانتصاره على السجان الإسرائيلي

"العمل النسائي" يهنئ الأسير ماهرالأخرس بانتصاره على السجان الإسرائيلي

الأسير مجدي القبيسي يدخل عامه الـ 19 والأخير في الأسر

الأسير مجدي القبيسي يدخل عامه الـ 19 والأخير في الأسر

الخارجية: جريمة التطهير العرقي في حمصة شاهد على إرهاب الاحتلال الإسرائيلي

الخارجية: جريمة التطهير العرقي في حمصة شاهد على إرهاب الاحتلال الإسرائيلي

منوعات

شاهد: ميسي يفاجيء يارا بهدية خاصة لها

شاهد: ميسي يفاجيء يارا بهدية خاصة لها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

شاهد: لقاء عمالقة الفن في علاقة نسب جديدة

شاهد: لقاء عمالقة الفن في علاقة نسب جديدة

&#34;يا بيروت&#34; سُرقت.. وماجدة الرومي تلجأ للقضاء

"يا بيروت" سُرقت.. وماجدة الرومي تلجأ للقضاء

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول &#34;إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل&#34;

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول "إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل"

شاهد: حنان سليمان &#34;ناس كتير استغلت طيبتي ومامتي كانت بتزعقلي كتير&#34;

شاهد: حنان سليمان "ناس كتير استغلت طيبتي ومامتي كانت بتزعقلي كتير"

شاهد: نادين نجيم تحتضن طفلها .. وجروحها تتماثل للشفاء

شاهد: نادين نجيم تحتضن طفلها .. وجروحها تتماثل للشفاء

شاهد أمال ماهر تستعرض رشاقتها.. ووجه جديد لها

شاهد أمال ماهر تستعرض رشاقتها.. ووجه جديد لها

شاهد: أحمد زاهر بصحبة إبنته ليلى في (لؤلؤ)

شاهد: أحمد زاهر بصحبة إبنته ليلى في (لؤلؤ)

شاهد: درس لطيف من سيرين عبد النور

شاهد: درس لطيف من سيرين عبد النور

عربي

الرئيس اللبناني: سنطلب مستندات من واشنطن حول العقوبات المفروضة على باسيل

الرئيس اللبناني: سنطلب مستندات من واشنطن حول العقوبات المفروضة على باسيل

وفاة شخصين وإجلاء العشرات في حرائق ضخمة بغابات تيبازة في الجزائر

وفاة شخصين وإجلاء العشرات في حرائق ضخمة بغابات تيبازة في الجزائر

(CNN): إدارة ترامب تمضي قدمًا ببيع طائرات مُسيرة للإمارات بـ 2.9 مليار دولار

(CNN): إدارة ترامب تمضي قدمًا ببيع طائرات مُسيرة للإمارات بـ 2.9 مليار دولار

الإمارات تدعو إلى مقاربة جديدة للأزمة السورية

الإمارات تدعو إلى مقاربة جديدة للأزمة السورية