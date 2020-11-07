من هي جيل بايدن سيدة أمريكا الأولى المحتملة؟

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

مع استمرار فرز أصوات عدد من الولايات بأمريكا، لمعرفة نتيجة الانتخابات والفائز بين الرئيس الساعي لولاية ثانية، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، برزت جيل، زوجة بايدن، بين مغردين تساءلوا عمن قد تكون سيدة أمريكا الأولى؟



ووفقاً لأرشيف البيت الأبيض، عُرّفت جيل بـ "أم وجدة، معلمة على مدى حياتها، وأم عسكرية فخورة وناشطة في مجتمعها، وكونها سيدة أمريكا الثانية (عندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما) عملت على لفت الانتباه إلى التضحيات التي تقدمها عائلات العسكريين"، بحسب ما جاء على موقع (سي إن إن).



نالت جيل شهادة الدكتوارة في التعليم من جامعة ديلواير في كانون الثاني/ يناير 2007، وعملت كمعلمة لأكثر من 3 عقود وفقاً لأرشيف البيت الأبيض، وقبل انتقالها إلى واشنطن، درّست اللغة الإنجليزية في كلية مجتمع في ديلواير.



آشلي، ابنة جيل وجو، هي عاملة مجتمع ورئيسة مركز ديلواير للعدل، أما ابنهما، بيو (1969- 2015) فكان محامياً والنائب العام السابق لديلواير، وكان منخرطا بالحرس الوطني الأمريكي، أما ابنهما الثاني، هنتر، فهو محام ورئيس برنامج الغذاء العالمي في أمريكا.