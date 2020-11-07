دولي

وزير الداخلية الفرنسي: الإسلام دين تسامح لكن يجب محاربة التطرف

وزير الداخلية الفرنسي: الإسلام دين تسامح لكن يجب محاربة التطرف
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين: "إن الإسلام دين تسامح، لكن يجب محاربة الأيديولوجيا المتطرفة".

وشدد في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، مع نظيره التونسي، توفيق شرف الدين، بمقر وزارة الداخلية التونسية، على "ضرورة محاربة الإرهاب بالشراكة مع تونس، والتعاون للحد من الهجرة غير الشرعية، في سواحل البحر الأبيض المتوسط"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال دارمانين، إن السلطات التونسية، وفي ظرف زمني وجيز قدمت لفرنسا معلومات عن منفذ عملية نيس (تونسي الجنسية).

وأكد دارمانين، أن الدين الإسلامي دين تسامح، وأن الأيديولوجيا المتطرفة لا علاقة لها بالدين، مبيناً أن هذه الأيديولوجيا القاتلة تجب مواجهتها.

من جانبه، أكد وزير الداخلية التونسي على ضرورة الحرص على مكافحة الإرهاب الذي لا دين ولا جنس له، قائلاً: "إن الإسلام دين سمح، يدعو للاعتدال والتواجد السلمي مع مختلف الشعوب".

وعن الهجرة غير النظامية، قال شرف الدين، إنه "سيبقى مرحب بالتونسيين في بلادهم وفق القانون، نحن مستعدون دائماً لقبول أي تونسي، ويتم ذلك وفق شروط، وهي صون كرامة التونسي".

وطالب بـ"ضرورة تمكين كل تونسي مرحل، من ممارسة وحفظ حقوقه كاملة، ومن بينها استيفاء كل طرق الطعن قبل الترحيل".

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