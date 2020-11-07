نشطاء وأهالي بلدة روجيب يطلقون حملة شعبية لإعادة بناء منزل الأسير دويكات

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق نشطاء وأهالي بلدة روجيب، قضاء نابلس، وعائلة دويكات حملة شعبية؛ لإعادة بناء منزل الأسير خليل دويكات، الذي هدمه الاحتلال يوم الاثنين الماضي.



وقالت عائلة الأسير: إن حصيلة اليوم الأول لجمع التبرعات في روجيب، تمكنت من تأمين كثير من مواد البناء، وأعمال الحدادة والشبابيك والكهرباء.



كما أشارت العائلة إلى أن أهالي روجيب، جمعوا مبلغاً مالياً للمساهمة في إعادة إعمار المنزل؛ لإيواء عائلة الأسير خليل التي شردها الاحتلال، وستتواصل حملة التبرعات خلال الأيام المقبلة؛ لتأمين كامل لوازم البناء التي يحتاجها المنزل.



وسبق أن عمل أهالي روجيب على تجهيز بيت مؤقت، كملاذ لائق لعائلة الأسير دويكات، حتى بناء منزلهم الجديد.



وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت فجر يوم الاثنين الماضي منزل الأسير خليل دويكات في بلدة روجيب جنوب نابلس.



وقال مفيد دويكات، رئيس مجلس قروي روجيب: "إن الاحتلال نفذ عملية الهدم بعد محاصرة المنزل من قوة عسكرية، اقتحمت

القرية، وأن قوات الاحتلال، هدمت المنزل بالكامل والبالغة مساحته 180 متراً مربعاً، والمؤلف من طابقين".



ويتهم الاحتلال الأسير دويكات، بتنفيذ عملية طعن في (بيتح تكفا) في الداخل الفلسطيني المحتل، والتي أسفرت عن مقتل حاخام في السادس والعشرين من آب/ أغسطس الماضي.



ويبلغ دويكات من العمر 46 عاماً، وهو متزوج ولديه أربع بنات أكبرهن فتاة في الثامنة عشرة من عمرها.



وجاء مقتل المستوطن في حينه، بعد ساعات من تفاخر رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، بمرور عام دون مقتل مستوطنين.