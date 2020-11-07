طبيب فلسطيني يحذر: إصابة شخص بـ(كورونا) والإنفلونزا معًا سيشكل خطورة كبيرة على حالته

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رام الله - دنيا الوطن

قال استشاري الأمراض الصدرية بمجمع ناصر الطبي ، صابر الصرفندي: إن الإنفلونزا و(كورونا) يشتركان ببعض الأعراض مثل ارتفاع درجات الحرارة، وسيلان الأنف، وضيق التنفس والام شديدة بالجسم، ويتم التفريق بينهما بواسطة المسحات المخبرية والفحوصات.



وأضاف الصرفندي، وفق ما قال لإذاعة (الأقصى) أنه في حال إصابة المريض بفيروس (كورونا) والإنفلونزا بنفس التوقيت سيشكل خطورة كبيرة على حالته، ومعلومة أن فيروسين لا يجتمعان بجسم الإنسان بنفس الوقت خاطئة، ولا تستند للعلم.



وأوضح أن 88% من الإصابات بفيروس (كورونا) لا تظهر عليهم أعراض المرض، و15% يصابون بأعراض خفيفة و5% يحتاجون لعاية وعناية مركزة، والأطباء يخشون امتداد الفيروس للبويصلات الهوائية، التي تسمح بدخول الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، وأي إشكالية ستؤدي لخطر على المريض.