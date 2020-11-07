العربية الفلسطينية: الأسير الأخرس يرسم ملامح المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، أن إلزام الأسير ماهر الأخرس الاحتلال الإسرائيلي بعدم تجديد اعتقاله الإداري، و إنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام بعد 103 يوم على التوالي هو انتصار للحق الفلسطيني على السجان الإسرائيلي.



وأكد عاشور على أن الأسير الأخرس، استطاع أن ينتزع حقه بالحرية والكرامة، والإفراج عنه في 26 من الشهر الجاري، مضيفاً: "الأخرس رسم خارطة طريق و أسس لمرحلة جديدة بملامح النضال و المواجهة مع مصلحة السجون الإسرائيلية".



وأوضح أن المرحلة الجديدة من المواجهة مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية باستخدام أدوات جديدة، و متنوعة من أدوات النضال سيدفع الاحتلال إلى إلغاء الاعتقال الإداري للأسرى الفلسطينيين، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع أن يعترض الإرادة الفلسطينية في التحرر، و العيش بكرامة ، و تنسم هواء الحرية.



وقال: "إن السجان الإسرائيلي يقف عاجزا أمام إرادة و صمود الأسرى الفلسطينيين في نيل الحرية"، مضيفا: "الاحتلال بدأ يعيد حساباته تجاه الأسرى بعد مطالبة المجتمع الدولي و الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح الأسير ماهر الأخرس"، مبينا أن تدويل قضيته أزعجت القيادة السياسية لكيان الاحتلال، و حشرته في الزاوية، مشيرا إلى أن ذلك أعاد قضية الأسرى الفلسطينيين إلى أولويات المجتمع الدولي".



و بارك عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة، انتصار الأسير ماهر الأخرس على سجانه، و إدارة مصلحة سجون الاحتلال، مثمنا دور شعبنا وفصائلنا الوطنية، وعلى رأسها القيادة الفلسطينية في دعم و إسناد قضية الأسرى، داعيا إلى تكاتف الجهود لتبييض سجون الاحتلال.