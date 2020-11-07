"فدا": انتصار الأسير ماهر الاخرس هو انتصار للحركة الوطنية الأسيرة ولشعبنا الفلسطيني

وسيظل شعبنا يشاطر كافة الأسرى معاناتهم وصمودهم حتى يتم الإفراج عنهم جميعاً من سجون الاحتلال".



ودعا حسونة، لتوحيد الجهد الوطني، لدعم وإسناد أسرانا الأبطال واعتماد برنامج وطني يعتمد على الفعل الشعبي كأساس، وتشارك فيه كافة المستويات الرسمية والشعبية والانطلاق بحملة دبلوماسية وإعلامية وقانونية لكشف انتهاكات إسرائيل بحق أسرانا الأبطال والتوجه للمحافل والمحاكم الدولية لمعاقبة إسرائيل على كافة جرائمها وانتهاكاتها بحقهم.



رام الله - دنيا الوطنبارك الإتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الاتفاق الذي أبرمه الأسير البطل ماهر الأخرس مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالإفراج عنه يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.وأضاف الاتحاد: "أن هذا انتصار للحركة الوطنية الأسيرة وشعبنا، معتبرة أن هذا الانتصار يمكن استثماره والبناء عليه في مواجهة سياسة الاعتقال الاداري الذي تنتهجه اسرائيل بشكل يخالف ابسط قواعد القانون الدولي".وقال بسام حسونة، عضو اللجنة المركزية للحزب ومسؤول ملف الأسرى: "إننا ونحن نهنئ الأسير ماهر الأخرس بانتصار إرادته على السجان الإسرائيلي، خاصة في ظل الظروف الاعتقالية الصعبة التي مر بها، فإننا نؤكد أن معركة الأسرى ستتواصل،