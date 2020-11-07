الإمارات تدعو إلى مقاربة جديدة للأزمة السورية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش: إن الأزمة السورية، بحاجة إلى مقاربة جديدة، مؤكداً أن الدور العربي ضروري لإنهاء العنف والاقتتال.



وأوضح قرقاش في تغريدة على (تويتر)، اليوم السبت، أنه "لا يمكن أن يستمر العنف بأبشع صوره، وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأكد على أن "التوجه والدور العربي، ضروري لينهي العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية، دون ذلك سيستمر الصراع على سوريا الشقيقة".