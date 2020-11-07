السيسي يُدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية.. واستنفار أمني



في السياق، شهدت مناطق مصرية استنفاراً أمنياً كبيراً، وانتشاراً واسعاً لقوات الشرطة، في الشوارع وبمحيط اللجان الانتخابية، لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وانتشرت قوات الأمن بشكل مكثف، في محيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، "وسيرت خدمات مرورية في تلك الطرق، لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وذلك ضمن خطة أمنية شاملة، اعتمدتها وزارة الداخلية، لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية".



وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة، من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة، للحفاظ على الأمن والنظام.







وتجرى انتخابات الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، من المرحلة الثانية بالداخل، يومى السابع والثامن من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة فى موعد أقصاه، الـ 14 من نفس الشهر، ضمن 13 محافظة، وهي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

رام الله - دنيا الوطنأدلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، في منطقة مصر الجديدة.