دولي

(نيويورك تايمز): وقاحة ترامب تُقوض نظامنا الانتخابي وفكرة الانتقال السلمي للسلطة

(نيويورك تايمز): وقاحة ترامب تُقوض نظامنا الانتخابي وفكرة الانتقال السلمي للسلطة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (نيويورك تايمز) إن التدخل الأكبر في الانتخابات الأمريكية، لم يكن من روسيا أو الصين أو إيران أو كوريا الشمالية، بل جاء من الرئيس الأمريكي نفسه.

ووفق ما نقل موقع (عربي 21) فقد ذكرت الصحيفة: "ما زلنا لا نعرف على وجه اليقين، من الذي فاز في الانتخابات، على الرغم من أن جو بايدن، يبدو في موقع قوي للفوز بالبيت الأبيض، والجمهوريين للاحتفاظ بمجلس الشيوخ".

وأوضحت "لكننا نعلم على وجه اليقين، أن الرئيس ترامب كذب على الجمهور في وقت مبكر من صباح الأربعاء، عندما أعلن النصر، وسعى لإنقاذ قضائي من الناخبين، إن وقاحته تقوض نظامنا الانتخابي، وفكرة الانتقال السلمي للسلطة".

وأشارت الصحيفة، "من الصعب أن نتخيل أن المحكمة العليا، مهما صارت مسيّسة، ستتماشى مع مثل هذه المهزلة.

وأضافت (نيويورك تايمز): "هذا بالضبط ما يفعله ترامب الآن، فقد يعانق ويقبل الأعلام الأمريكية، ويتظاهر بأنه وطني عظيم، لكن هذه خيانة لبلدنا".

وقالت: "إذا فاز بايدن بعد تسميم الكأس، فسوف يرث دولة منقسمة بشدة، بعد انتخابات يعتبرها الكثيرون غير شرعية، وسيكون حكمها أصعب، وسيصعب على أمريكا ممارسة نفوذها في جميع أنحاء العالم.

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