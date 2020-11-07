"هنية" يُقدم استراتيجية تطوير المنشٱت الرياضية بقيمة (1.5) مليون دولار

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رام الله - دنيا الوطن

قدم عبد السلام هنية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، خطة تطوير المنشٱت الرياضية في محافظات غزة، بمبلغ يقدر بـ (1,5) مليون دولار، خلال اللقاء الذي جمعه بإدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات، بحضور المهندس معتز محيسن مدير الصندوق، والمهندس محمد أبو شعبان، مدير المشاريع بالصندوق.



واستعرض هنية تطوير الملاعب والصالات الرياضية من خلال البلديات، وأكد أن الرياضة، تمثل حاضنة للشباب ومواهبهم، وقال:" نعمل في الرياضة على توفير المكان الملائم لممارسة الألعاب الرياضية، وتطوير المواهب والانطلاق نحو التمثيل الخارجي، ورفع اسم فلسطين في كافة المحافل، فالرياضة تعكس حضارة وتطور الشعوب".



وتضمن اللقاء مناقشة المشاريع الطارئة من تطوير وصيانة المنشٱت الرياضية من خلال التنسيق مع البلديات في كل محافظة، ومن ضمنها ملعب السلطان بمدينة رفح، واستاد المدينة الرياضية بخانيونس، ومشروع استاد النصيرات الذي يخدم المحافظة الوسطى، واستاد الدرة بدير البلح، ومشروع ملعب الزيتون وملعب اليرموك، ومشروع ملعب جباليا، منوهاً إلى أن ملعب الزيتون حصل على موافقة بالتمويل بقيمة (400) ألف دولار، من خلال بلدية غزة.



من جانبه، أكد محيسن، أن الصندوق يدعم مشاريع المنشٱت الرياضية، وقام بتنفيذ جزء كبير من هذه المشاريع من خلال البلديات، مشيراً إلى أن تطوير المنشٱت الرياضية، يمثل جزءا مهما من المشاريع الحيوية التي تخدم المجتمع، مضيفاً: أن الرياضة تستقطب الشباب وكافة الفئات بالمجتمع، وتعتبر واجهة حضارية لكافة الشعوب بالعالم.



ووجه هنية الشكر لصندوق تطوير وإقراض البلديات على جهودهم المتواصلة في دعم المشاريع الكبرى، التي تخدم المواطنين في كافة المجالات، كما شكر البلديات على دورها في خدمة الرياضة، والتعاون المستمر في الأنشطة الرياضية.



يذكر، أن هنية سيلتقي مع رؤساء البلديات خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة مشاريع تطوير المنشآت الرياضية، وتقديمها ضمن خطة 2020/2021.