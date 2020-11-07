جمعية "حسام" تُبارك انتصار الأسير ماهر الأخرس

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رام الله - دنيا الوطن

باركت جمعية الأسرى والمحررين (حسام) الانتصار الأسطوري، الذي حققه الأسير البطل ماهر الأخرس، بعد معركة الإرادة والتحدي، التي خاضها لـ 103 أيام ضد سياسة الاعتقال الإداري، والتي توجت باتفاق يقضي بالإفراج عنه في السادس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.



واعتبرت الجمعية، أن ما حققه الأسير الأخرس، هو انتصار يضاف إلي سجل انتصارات الحركة الوطنية الأسيرة في وجه السياسات والقوانين العنصرية، التي تنتهجها دولة الاحتلال للنيل من كرامة وصمود الأسرى البواسل، مؤكدة بأن الأسير الأخرس لم يكن لينتصر لولا روح التحدي والإرادة غير المسبوقة التي تسلح بها في معركته العادلة، والتي أحدث خلالها شرخاً غائراً في جدار سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.



وأوضحت، أن المعركة التي خاضها الأسير الأخرس هي جولة في خضم معركة مفتوحة ومستمرة مع الاحتلال، يخوضها أسرانا البواسل بشكل متواصل لانتزاع حقوقهم من بين أنياب الجلاد المتغطرس، مطالبة باستثمار هذا الانتصار، والبناء عليه للتأكيد علي حق أسرانا في الحرية والكرامة، ومن أجل فضح وعزل إجراءات وسياسات الاحتلال التعسفية التي تستهدف الأسرى وعلي رأسها سياسة الاعتقال الإداري.



وهنأت (حسام) جماهير الشعب الفلسطيني، والحركة الوطنية الأسيرة، بانتصار الأسير الأخرس، مشيرة إلي أن ما حققه من إنجاز، يؤكد أنه بالإمكان هزيمة الاحتلال بالإرادة والصمود والإصرار على تحقيق الهدف، مهما غلت التضحيات.



وحثت الجمعية، الشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته وقواه الرسمية والشعبية علي تصعيد الدعم والإسناد لقضية الأسرى على كافة الأصعدة، وفي كل الأوقات، ضمن خطة استراتيجية للدفاع عنهم وتحقيق حريتهم بعيداً عن الموسمية وردود الفعل، في التعاطي مع التداعيات السياسية والإنسانية لهذه القضية العادلة.