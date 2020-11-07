الصحة بغزة: تسجيل 250 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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غزة - دنيا الوطن

نشرت وزارة الصحة، في قطاع غزة، اليوم السبت، موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) بمحافظات القطاع.



وأكدت الصحة، أنه تم إجراء 1983 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم تسجيل 250 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأوضحت، أنه تعافى 203 حالات جديدة، فيما إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 8269 إصابة منها حالات نشطة حالياً 2955 حالة، ومتعافون 5277 حالة، والوفيات 37.