الاحتلال يُصيب شاباً بالرصاص قرب جدار الفصل العنصري جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم السبت، شاب من قرية نزلة زيد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب جدار الفصل العنصري جنوب جنين.



وقالت مصادر محلية: إن الشاب عمار زيد، قد أصيب برصاص قوات الاحتلال في كتفه، لدى اقترابه من جدار الفصل قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.