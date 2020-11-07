الاحتلال يُصيب شاباً بالرصاص قرب جدار الفصل العنصري جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم السبت، شاب من قرية نزلة زيد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب جدار الفصل العنصري جنوب جنين.
وقالت مصادر محلية: إن الشاب عمار زيد، قد أصيب برصاص قوات الاحتلال في كتفه، لدى اقترابه من جدار الفصل قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
أصيب، اليوم السبت، شاب من قرية نزلة زيد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب جدار الفصل العنصري جنوب جنين.
وقالت مصادر محلية: إن الشاب عمار زيد، قد أصيب برصاص قوات الاحتلال في كتفه، لدى اقترابه من جدار الفصل قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
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