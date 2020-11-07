هيئة شؤون الأسرى بغزة تبارك للأخرس انتصاره على السجان

وأضافت: "نحن جزء من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، باعتبارها المؤسسة الرسمية والحاضنة الرئيسية لقضية الأسرى والمحررين، وسنبقى دوماً بجانب الأسرى والمحررين وقضاياهم العادلة، ومعاركهم ضد السجان".



وأعربت اللجنة المكلفة بإدارة الهيئة في المحافظات الجنوبية،

عن تقديرها العالي لكل الجهود التي بُذلت، والفعاليات التي نُظمت في كل مكان، وخاصة في قطاع غزة، دعماً وإسناداً للأسير ماهر الأخرس خلال فترة إضرابه عن الطعام.



وأكدت الهيئة بغزة، على أن الدعم الخارجي والحراك التضامني

على كل المستويات والصعد، كان له دور مهم وبارز في فضح سياسة الاعتقال الإداري، وتحقيق انتصار الأسير ماهر الأخرس.

رام الله - دنيا الوطنأشادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، بصمود الأسير ماهر الأخرس، وإرادته القوية، وإصراره على مواصلة إضرابه عن الطعام، رفضاً لاعتقاله الإداري، لليوم (103) على التوالي، والذي توج اليوم، بانتصار كبير، يُضاف إلى الانتصارات السابقة، التي حققتها الحركة الأسيرة عبر معارك الأمعاء الخاوية.وتقدم رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة، بإدارة الهيئة في المحافظات الجنوبية، بأحر التهاني والتبريكات إلى الأسير البطل ماهر الأخرس، وزوجته، وعائلته، ولكل من وقف معه وبجانبه في كافة المواقع.وقال الهيئة في غزة: "إن الأسير ماهر الأخرس، كان يمثلالجميع، ومعركته هي معركتنا جميعاً، لذا لم نتردد في الوقوف بجانبه ودعمه وإسناده، هذا حقه علينا، وهذا واجبنا تجاهه وتجاه باقي الأسرى".