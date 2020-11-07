الجبهة الشعبية تبارك انتصار الأسير ماهر الأخرس على السجان الإسرائيلي

بنصره كإيمانه بربه.



واستنكرت الجبهة، الإجراءات الإسرائيلية اللا إنسانية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وانتهاكها لحقوق الإنسان، وإستمرار ما يسمى بالاعتقال الإداري، كأحد أساليب الحرب النفسية، التي تمارس على الأسرى الأبطال وذويهم.



وطالبت الجبهة- القيادة العامة، المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية متابعة تنفيذ الاتفاق مع الأسير الأخرس، وإلزام إدارة السجون الإسرائيلية، بتنفيذ التزاماتها، ومتابعة الوضع الصحي للأسرى الأبطال، خاصة في ظل انتشار جائحة (كورونا) في عدد من سجون الاحتلال، وتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا الأبطال.



رام الله - دنيا الوطنباركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، في قطاع غزة، لشعبنا الفلسطيني المرابط، وللحركة الأسيرة انتصار الأسير البطل ماهر الأخرس على السجان الإسرائيلي، باتفاق يقضي بتعليق إضرابه البطولي عن الطعام، الذي استمر 103 أيام، مقابل الإفراج عنه بتاريخ 26/11/2020م.وأكدت الجبهة الشعبية- القيادة العامة، على أن انتصار الأسير ماهر الأخرس على السجان، هو نموذج لإرادة الفلسطيني وانتصاره الحتمي على الاحتلال الإسرائيلي الزائل، والذي يناضل ويستمر في النضال حتى الرمق الأخير مؤمناً