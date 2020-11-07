بعض أصحاب المولدات يحتسبون سعر كيلو الكهرباء بـ 4 شواكل بغزة





وأشار السماك إلى أنّ أي منطقة لم يتم تشغيل المولد فيها، على المواطن أن يبلغ سلطة الطاقة فورًا، لن نعود بالمطلق إلى تسعيرة 4 شواكل قولًا واحدًا لا رجعة فيه.





وكان محامي أصحاب المولدات المستشار، المحامي حسن نصر الله، قد طمأن الجميع، أن اللجنة المحايدة المشكلة من المهندسين الفننين لإعطاء تقرير عن عمل الموالدات لمدة شهر لن تظلمهم وستنصف الجميع.



وقال المستشار نصر الله، والذي يعتبر مهندس اتفاق أصحاب المولدات مع اللجنة الحكومية: "أن أصحاب المولدات سيلتزمون ببيان الحكومة، التي تنص على تحصيل سلفة عن شهري أكتوبر ونوفمبر، بما لا يتجاوز 2.5 شيكل، مشيراً إلى أن ذلك كله مؤقت لحين إبداء اللجنة المحايدة المشكلة قرارها الملزم للجميع، "وبخصوص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن سعر التعرفة سيبقى كما كان 4 شواكل للكيلو، نفى ذلك نفياً قاطعاً".



وأكد على أن جميع أصحاب المولدات، ملتزمون بهذا الاتفاق، وهو كما قلت لن يتجاوز2.5 شيكل، والدفع سلفة لحين الانتهاء من عمل اللجنة، معتبراً أن من يتحدث دون ذلك يغرد خارج السرب، وليس لديه من يمثله أمام اللجنة.

وأوضح أحد المشتركين أنه تفاجأ، أن صاحب مولد طالبه بدفع 4 شواكل للكيلوا الواحد، بالرغم من محاولاته اقناعه بأن الحكومة حددت السعر 2.5 شيكل، ودفع سلفة عن الشهر الماضي لحين الانتهاء من عمل اللجنة التي شكلتها الحكومة.وأشار إلى أن بعضاً من أصحاب المولدات بالمحافظة الوسطى ضربوا بعرض الحائط هذه القرارات، دون مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن في قطاع غزة، وطالب اللجنة الحكومية بإلزام أصحاب المولدات بالتسعيرة.وكان رئيس لجنة المتابعة الحكومية لملف الكهرباء البديلة، موسى السماك، طالب بعدم الدفع إلى أصحاب المولدات أكثر من 2.5 شيكل، والإبلاغ عن المتجاوزين فورًا، مشيرًا إلى أنّه سيتم متابعة أي تجاوزات قانونيًا.