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وفاة المقرئ السوداني الشهير "نورين" إثر حادث سير

وفاة المقرئ السوداني الشهير "نورين" إثر حادث سير
رام الله - دنيا الوطن
غيّب الموت، مساء أمس الجمعة، القارئ السوداني الشهير، نورين محمد صديق، رفقة 3 آخرين من حفظة القرآن الكريم، إثر حادث سير.

جاء ذلك، بحسب ما أعلنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان، نصرالدين مفرح، في منشور له على صفحته بموقع (فيسبوك) حيث قال: "فجعتُ مساء هذا اليوم، برحيل أحد أشهر قارئ قرآن بالسودان وتالياً له أثر حادث حركة (سير)، إنه الشيخ نورين محمد صديق، حافظ كتاب الله، الذي حدثت وفاته مع نفر كريم من رفاقه الحفظة، مشيراً إلى وفاة 3 من حفظة القرآن الكريم بالسودان مع نورين، وهم: علي يعقوب، عبد الله عوض الكريم، ومهند الكناني، ويتلقى العلاج سيد بن عمر.

ووفق موقع (الجزيرة. نت) فقد وقع الحادث المروري على بعد 18 كلم من أم درمان، في طريق عودتهم من وادي حلفا بالولاية الشمالية، دون الإشارة لطبيعة الحادث.

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