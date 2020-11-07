شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج، في أسواق قطاع غزة، اليوم السبت، على النحو التالي:

أسعار الخضروات:

بندورة: 1ك = 4.5 شيكل

خيار: 1ك = 2 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3 شيكل

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

بصل: 1 ك = 3 شيكل

بطاطا: 4 ك = 10 شيكل

ليمون: 1ك = 2.5 شيكل

بامية بلدية: 1ك = 7 – 8 شيكل

ملوخية: 1ك = 3 شيكل

لوبيا: 1ك = 5 شيكل

فلفل: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل

افوكادو: 1ك = 6 شيكل

جزر: 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه:

الموز: 1ك = 5 شيكل

تفاح: 1ك = 4 شيكل

تفاح أمريكي: 1ك = 7 شيكل

مانجا هندية: 1ك = 3 شيكل

أجاص: 1ك = 4  شيكل

أسعار الدواجن واللحوم:

بيض: 10 شيكل

دجاج: 13 شيكل

لحمة: 36 شيكل.

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