مباشر | آخر مستجدات الانتخابات الأمريكية.. بايدن يقترب من الفوز وحسم "بنسلفينيا وجورجيا ونيفادا وأريزونا"

دولي

خلافات بين لبنان وإسرائيل قد تفجر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

خلافات بين لبنان وإسرائيل قد تفجر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن المفاوضات بين ​لبنان وإسرائيل​ بشأن ​ترسيم الحدود​ البحرية وحقوق البلدين في ​المياه​ الاقتصادية تواجه مصاعب جمة، مبينة أن "هناك هوة كبيرة أكثر من المتوقع في وجهة نظر كل طرف من الأطراف..

ووفق الصحيفة الإسرائيلية المقربة من نتنياهو نقلا عن مصادر خاصة ​تفاصيل​ خلافات الترسيم، مشيرة إلى أن لبنان طرح خلال جولة المفاوضات الأخيرة أن يكون خط حدود المياه الاقتصادية إلى ​الجنوب​ من الخط الذي كان قد أودعه مندوبون عنه لدى ​الأمم المتحدة​، في عام 2010، بادعاء توسيع منطقتها في هذه المياه، والاقتراب من حقلي ​الغاز​ اللذين استولت عليهما إسرائيل، وتطلق عليهما تسمية "كَاريش" و"لِفياتان".

ووصفت الصحيفة الموقف اللبناني بأنه "استفزازي" وقام الوفد الإسرائيلي بالرد على ذلك عن طريق ​وزير الطاقة​ الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس الذي قال "فوضنا بإجراء مفاوضات حول المنطقة الواقعة شمالي الخط الأخضر وعدم تجاوزه".

وأوضحت أن "الخط الأخضر هو خط حدود المياه الاقتصادية الذي أودعه لبنان لدى الأمم المتحدة عام 2010. وطالبت إسرائيل بالحصول على منطقة في المياه الاقتصادية تقع إلى ​الشمال​ من الخط الذي أودعته لدى الأمم المتحدة، علماً بأن الخط الذي أودعه لبنان حينذاك، كان خطاً مستقيماً ينطلق من الحدود البرية بين الجانبين باتجاه البحر، ويمثل حدود المياه الإقليمية بين الجانبين".

وادعى الوفد الإسرائيلي أنه معني بالتفاوض حول المثلث المختلف حوله في المياه الاقتصادية، البالغة مساحته 850 كيلومتراً مربعاً، وأنه "إذا استعرض لبنان مواقف متطرفة، فإن بإمكان إسرائيل استعراض مواقف كهذه أيضاً".

وبحسب الصحيفة بأنه خلال مداولات إسرائيلية سبقت جولة المفاوضات الثانية، استعرض شتاينيتس خطي حدود محتملين للمياه الاقتصادية "كي يشكلا استفزازاً مضاداً للاستفزاز اللبناني". الخط الأول يسمى "الخط الأسود" الذي يدخل إلى المياه الإقليمية اللبنانية، بينما الخط الآخر "الخط الأحمر"، يستولي على مساحة واسعة من المياه الإقليمية اللبنانية، ويتجاوز المنطقة البحرية المقابلة ل​مدينة صور​ اللبنانية.

واشارت، بأن شتاينيتس اعتبر أن "الخط الأسود" يعبر عن موقف إسرائيلي "أكثر اعتدالاً".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع ومطَّلع على التفاصيل، زعمه أنه "بالإمكان إيجاد مبررات لائقة لخط 310 أي الخط الأحمر"، لكن وزير الطاقة أوعز للوفد باستعراض الخط الأكثر اعتدالاً".

واعتبر المسؤول الإسرائيلي أنه "فقط في حال تبنى الجانبان توجهاً براغماتياً، سيكون بالإمكان التقدم نحو حل الخلاف"، مضيفاً أن "إسرائيل لن تناقش أي حدود تقع جنوبي الخط الأخضر الذي استعرضه لبنان لدى الأمم المتحدة عام 2010".

ويدور الخلاف حول الحقل المعروف باسم "بلوك 9" (تبلغ مساحته 860 كم مربعا) والذي تشير التقديرات إلى أنه يحوي احتياطيات غاز طبيعي تقدر بمليارات الدولارات، وأدى الخلاف الاقتصادي المائي إلى تصاعد التوتر الموجود في الأساس بين البلدين، الأمر الذي تسبب في عدم قيام شركات الطاقة العالمية بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة.

أخبار ذات صلة

آخر مستجدات الانتخابات الأمريكية.. بايدن يقترب من الفوز وحسم &#34;بنسلفينيا وجورجيا ونيفادا وأريزونا&#34;

آخر مستجدات الانتخابات الأمريكية.. بايدن يقترب من الفوز وحسم "بنسلفينيا وجورجيا ونيفادا وأريزونا"

ترامب: بدأنا الإجراءات القانونية ولا يحق لبايدن إدعاء الفوز بالرئاسة

ترامب: بدأنا الإجراءات القانونية ولا يحق لبايدن إدعاء الفوز بالرئاسة

(كورونا) يضرب البيت الأبيض مجددًا

(كورونا) يضرب البيت الأبيض مجددًا

بايدن: أنا في الطريق للحصول على 300 صوت في المجمع الانتخابي

بايدن: أنا في الطريق للحصول على 300 صوت في المجمع الانتخابي

&#34;سيطرد كعجوز تائه في ممتلكات خاصة&#34;.. سيناريوهات رفض ترامب الخروج من البيت الأبيض

"سيطرد كعجوز تائه في ممتلكات خاصة".. سيناريوهات رفض ترامب الخروج من البيت الأبيض

هذا ما توقع ميشال حايك بشأن فوز ترامب في الانتخابات

هذا ما توقع ميشال حايك بشأن فوز ترامب في الانتخابات

ترامب: لن أتوقف أبدا عن المحاربة من أجل الشعب الأمريكي والأمة

ترامب: لن أتوقف أبدا عن المحاربة من أجل الشعب الأمريكي والأمة

ابنا ترامب يتحدثان عن &#34;التزوير الانتخابي&#34; وتقاعس الجمهوريين عن المواجهة

ابنا ترامب يتحدثان عن "التزوير الانتخابي" وتقاعس الجمهوريين عن المواجهة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

العبادلة: إصابة المريض بالإنفلونزا و(كورونا) معاً خطيرة و5% من المرضى يحتاج العناية المركزة

العبادلة: إصابة المريض بالإنفلونزا و(كورونا) معاً خطيرة و5% من المرضى يحتاج العناية المركزة

مشاهد من العناية المكثفة في المستشفى الأوروبي بغزة والصحة تحذر الشباب

مشاهد من العناية المكثفة في المستشفى الأوروبي بغزة والصحة تحذر الشباب

الخارجية الأردنية تدين هدم الاحتلال مساكن المواطنين في حمصة البقيعة

الخارجية الأردنية تدين هدم الاحتلال مساكن المواطنين في حمصة البقيعة

رضوان حول انتصار الأسير الأخرس: قضية الأسرى وطنية وتقف على أولويات المقاومة

رضوان حول انتصار الأسير الأخرس: قضية الأسرى وطنية وتقف على أولويات المقاومة

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل ثلاث إصابات بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": تسجيل ثلاث إصابات بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

الأوقاف بغزة تعيد افتتاح مسجدين بعد إغلاقهما بسبب فيروس (كورونا)

الأوقاف بغزة تعيد افتتاح مسجدين بعد إغلاقهما بسبب فيروس (كورونا)

منوعات

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول &#34;إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل&#34;

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول "إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل"

شاهد: حنان سليمان &#34;ناس كتير استغلت طيبتي ومامتي كانت بتزعقلي كتير&#34;

شاهد: حنان سليمان "ناس كتير استغلت طيبتي ومامتي كانت بتزعقلي كتير"

شاهد: نادين نجيم تحتضن طفلها .. وجروحها تتماثل للشفاء

شاهد: نادين نجيم تحتضن طفلها .. وجروحها تتماثل للشفاء

شاهد أمال ماهر تستعرض رشاقتها.. ووجه جديد لها

شاهد أمال ماهر تستعرض رشاقتها.. ووجه جديد لها

شاهد: أحمد زاهر بصحبة إبنته ليلى في (لؤلؤ)

شاهد: أحمد زاهر بصحبة إبنته ليلى في (لؤلؤ)

شاهد: درس لطيف من سيرين عبد النور

شاهد: درس لطيف من سيرين عبد النور

شاهد: علا الفارس تحتفل بعيد ميلادها على الطريقة الأردنية

شاهد: علا الفارس تحتفل بعيد ميلادها على الطريقة الأردنية

شاهد: مي العيدان لرانيا يوسف &#34;ناس تخاف متختشيش&#34;

شاهد: مي العيدان لرانيا يوسف "ناس تخاف متختشيش"

شاهد: مذيع لبناني يغني (بالبنط العريض) لإثارة السخرية

شاهد: مذيع لبناني يغني (بالبنط العريض) لإثارة السخرية

شاهد: فنان مصري يُجري فحص (كورونا).. تعرف على نتيجته

شاهد: فنان مصري يُجري فحص (كورونا).. تعرف على نتيجته

عربي

الرئيس التونسي الأسبق يصف الجامعة العربية بـ &#34;الجيفة التي تطلق روائح كريهة&#34;

الرئيس التونسي الأسبق يصف الجامعة العربية بـ "الجيفة التي تطلق روائح كريهة"

حزب الله: فرض عقوبات على جبران باسيل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبنان

حزب الله: فرض عقوبات على جبران باسيل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبنان

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على الوزير اللبناني السابق جبران باسيل

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على الوزير اللبناني السابق جبران باسيل

السعودية ترسل مساعدات إغاثية إلى تركيا

السعودية ترسل مساعدات إغاثية إلى تركيا