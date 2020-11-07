مباشر | آخر مستجدات الانتخابات الأمريكية.. بايدن يقترب من الفوز وحسم "بنسلفينيا وجورجيا ونيفادا وأريزونا"

دولي

آخر مستجدات الانتخابات الأمريكية.. بايدن يقترب من الفوز وحسم "بنسلفينيا وجورجيا ونيفادا وأريزونا"

آخر مستجدات الانتخابات الأمريكية.. بايدن يقترب من الفوز وحسم "بنسلفينيا وجورجيا ونيفادا وأريزونا"
رام الله - دنيا الوطن
يواصل المرشح الديمقراطي، جو بايدن، التقدم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.

وإضافة لتقدمه في مجمل الولايات بـ 264 صوتًا مقابل 214 لترامب، ولكن بالنسبة للولايات التي لم تحسم، فإن بايدن يقترب من حسهما، ففوزه بأي منها، يعني أنه الرئيس الجديد للولايات المتحدة رسميًا.

وفي بنسلفانيا، يتقدم بايدن بـ 28.833 صوت، وهامش التقدم 0.5% نقطة، بينما في ولاية جورجيا بايدن متقدم بـ 4395 صوتًا، وهامش التقدم 0.1% نقطة.

أما نيفادا، يتقدم بايدن بـ 22.657 صوت، وهامش التقدم 1.8% نقطة، فيما ولاية أريزونا، بايدن متقدم بـ 29.861 صوت، وهامش التقدم 1.0% نقطة.

أخبار ذات صلة

خلافات بين لبنان وإسرائيل قد تفجر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

خلافات بين لبنان وإسرائيل قد تفجر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

ترامب: بدأنا الإجراءات القانونية ولا يحق لبايدن إدعاء الفوز بالرئاسة

ترامب: بدأنا الإجراءات القانونية ولا يحق لبايدن إدعاء الفوز بالرئاسة

(كورونا) يضرب البيت الأبيض مجددًا

(كورونا) يضرب البيت الأبيض مجددًا

بايدن: أنا في الطريق للحصول على 300 صوت في المجمع الانتخابي

بايدن: أنا في الطريق للحصول على 300 صوت في المجمع الانتخابي

&#34;سيطرد كعجوز تائه في ممتلكات خاصة&#34;.. سيناريوهات رفض ترامب الخروج من البيت الأبيض

"سيطرد كعجوز تائه في ممتلكات خاصة".. سيناريوهات رفض ترامب الخروج من البيت الأبيض

هذا ما توقع ميشال حايك بشأن فوز ترامب في الانتخابات

هذا ما توقع ميشال حايك بشأن فوز ترامب في الانتخابات

ترامب: لن أتوقف أبدا عن المحاربة من أجل الشعب الأمريكي والأمة

ترامب: لن أتوقف أبدا عن المحاربة من أجل الشعب الأمريكي والأمة

ابنا ترامب يتحدثان عن &#34;التزوير الانتخابي&#34; وتقاعس الجمهوريين عن المواجهة

ابنا ترامب يتحدثان عن "التزوير الانتخابي" وتقاعس الجمهوريين عن المواجهة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

العبادلة: إصابة المريض بالإنفلونزا و(كورونا) معاً خطيرة و5% من المرضى يحتاج العناية المركزة

العبادلة: إصابة المريض بالإنفلونزا و(كورونا) معاً خطيرة و5% من المرضى يحتاج العناية المركزة

مشاهد من العناية المكثفة في المستشفى الأوروبي بغزة والصحة تحذر الشباب

مشاهد من العناية المكثفة في المستشفى الأوروبي بغزة والصحة تحذر الشباب

الخارجية الأردنية تدين هدم الاحتلال مساكن المواطنين في حمصة البقيعة

الخارجية الأردنية تدين هدم الاحتلال مساكن المواطنين في حمصة البقيعة

رضوان حول انتصار الأسير الأخرس: قضية الأسرى وطنية وتقف على أولويات المقاومة

رضوان حول انتصار الأسير الأخرس: قضية الأسرى وطنية وتقف على أولويات المقاومة

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل ثلاث إصابات بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": تسجيل ثلاث إصابات بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

الأوقاف بغزة تعيد افتتاح مسجدين بعد إغلاقهما بسبب فيروس (كورونا)

الأوقاف بغزة تعيد افتتاح مسجدين بعد إغلاقهما بسبب فيروس (كورونا)

منوعات

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول &#34;إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل&#34;

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول "إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل"

شاهد: حنان سليمان &#34;ناس كتير استغلت طيبتي ومامتي كانت بتزعقلي كتير&#34;

شاهد: حنان سليمان "ناس كتير استغلت طيبتي ومامتي كانت بتزعقلي كتير"

شاهد: نادين نجيم تحتضن طفلها .. وجروحها تتماثل للشفاء

شاهد: نادين نجيم تحتضن طفلها .. وجروحها تتماثل للشفاء

شاهد أمال ماهر تستعرض رشاقتها.. ووجه جديد لها

شاهد أمال ماهر تستعرض رشاقتها.. ووجه جديد لها

شاهد: أحمد زاهر بصحبة إبنته ليلى في (لؤلؤ)

شاهد: أحمد زاهر بصحبة إبنته ليلى في (لؤلؤ)

شاهد: درس لطيف من سيرين عبد النور

شاهد: درس لطيف من سيرين عبد النور

شاهد: علا الفارس تحتفل بعيد ميلادها على الطريقة الأردنية

شاهد: علا الفارس تحتفل بعيد ميلادها على الطريقة الأردنية

شاهد: مي العيدان لرانيا يوسف &#34;ناس تخاف متختشيش&#34;

شاهد: مي العيدان لرانيا يوسف "ناس تخاف متختشيش"

شاهد: مذيع لبناني يغني (بالبنط العريض) لإثارة السخرية

شاهد: مذيع لبناني يغني (بالبنط العريض) لإثارة السخرية

شاهد: فنان مصري يُجري فحص (كورونا).. تعرف على نتيجته

شاهد: فنان مصري يُجري فحص (كورونا).. تعرف على نتيجته

عربي

الرئيس التونسي الأسبق يصف الجامعة العربية بـ &#34;الجيفة التي تطلق روائح كريهة&#34;

الرئيس التونسي الأسبق يصف الجامعة العربية بـ "الجيفة التي تطلق روائح كريهة"

حزب الله: فرض عقوبات على جبران باسيل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبنان

حزب الله: فرض عقوبات على جبران باسيل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبنان

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على الوزير اللبناني السابق جبران باسيل

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على الوزير اللبناني السابق جبران باسيل

السعودية ترسل مساعدات إغاثية إلى تركيا

السعودية ترسل مساعدات إغاثية إلى تركيا