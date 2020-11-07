آخر مستجدات الانتخابات الأمريكية.. بايدن يقترب من الفوز وحسم "بنسلفينيا وجورجيا ونيفادا وأريزونا"

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل المرشح الديمقراطي، جو بايدن، التقدم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.



وإضافة لتقدمه في مجمل الولايات بـ 264 صوتًا مقابل 214 لترامب، ولكن بالنسبة للولايات التي لم تحسم، فإن بايدن يقترب من حسهما، ففوزه بأي منها، يعني أنه الرئيس الجديد للولايات المتحدة رسميًا.



وفي بنسلفانيا، يتقدم بايدن بـ 28.833 صوت، وهامش التقدم 0.5% نقطة، بينما في ولاية جورجيا بايدن متقدم بـ 4395 صوتًا، وهامش التقدم 0.1% نقطة.



أما نيفادا، يتقدم بايدن بـ 22.657 صوت، وهامش التقدم 1.8% نقطة، فيما ولاية أريزونا، بايدن متقدم بـ 29.861 صوت، وهامش التقدم 1.0% نقطة.