حماس: قدرتنا على توحيد مؤسسات السلطة والمنظمة هو الضمان لقدرتنا على مواجهة التحديات

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم: إن قدرة الفلسطينيين على توحيد المؤسسات (السلطة والمنظمة) وصياغة برنامج نضالي متفق عليه، هو الضمان لقدرتهم على مواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.



وأوضح قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن ذلك يجب أن يتم بعيداً عن أي متغيرات على المستوى الإقليمي أو الدولي.



وأضاف: "الأمر دائماً سيكون منوط بنا كفلسطينيين لحماية ثوابت قضيتنا المركزية".