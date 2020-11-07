ترامب: بدأنا الإجراءات القانونية ولا يحق لبايدن إدعاء الفوز بالرئاسة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إنه لا ينبغي لمنافسه الديمقراطي، جو بايدن، ان يطالب يشكل خاطئ بمنصب الرئيس، يمكنني تقديم هذا الادعاء أيضا، مؤكدا أن الإجراءات القانونية بدأت للتو".وأضاف ترامب في تغريدات عبر موقع (تويتر): لقد حققت تقدمًا كبيرًا في كل هذه الولايات في وقت متأخر من ليلة الانتخابات، مضيفا فقط لأرى أن الخيوط تختفي من مرور الأيام.وذكر "قد نستعيد تقدمنا في بعض الولايات مرة أخرى مع المضي قدمًا في الإجراءات القانونية".