دولي

(كورونا) يضرب البيت الأبيض مجددًا

(كورونا) يضرب البيت الأبيض مجددًا
رام الله - دنيا الوطن
أصيب كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بفيروس (كورونا) المستجد، حسبما ما نقلت وكالة (رويترز).

ووبحسب الوكالة، فقد ظهر ميدوز بشكل متكرر في مناسبات عامة، من دون أن يرتدي القناع الطبي الواقي من الفيروس، فيما لم يتضح على الفور متى وكيف أصيب ميدوز.

ورافق ميدوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال جولاته الانتخابية الأخيرة، قبيل الانتخابات التي أجريت الثلاثاء الماضي.

ويعتبر ميدوز أحدث مسؤول في البيت الأبيض يلتقط عدوى الفيروس، الذي أصاب أيضا الرئيس وزوجته ميلانيا وابنه بارون وعددا من مساعديه.

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