شؤون فلسطينية

خسارة فلسطيني انتخابات الكونغرس بعد نشره صورة مع باراك

خسارة فلسطيني انتخابات الكونغرس بعد نشره صورة مع باراك
رام الله - دنيا الوطن
 خسر المرشّح الديمقراطي من أصل فلسطينيّ، عمار كامبا – نجّار ترشّحه لمجلس النواب الأميركي عن إحدى مقاطعات ولاية كاليفورنيا، في الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي.

ونجّار هو حفيد القيادي الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أبو يوسف النجار، الذي اغتاله الموساد في بيروت عام 1973، بعدما اعتبرته إسرائيل مسؤولا في منظمة "أيلول الأسود" التي خطّطت ونفّذت عمليّة ميونيخ عام 1972.

وكان نجار أثار غضب الفلسطينيّين بنشره صورةً مع رئيس الحكومة الإسرائيليّة الأسبق، إيهود باراك، ووصفه فيها بأنه "الكوماندوز الأسطورة".

وولد نجار في بلدة ميسا في ولاية كاليفورنيا عام 1989، لأب فلسطيني وأم مكسيكيّة، وانتقل إلى غزّة للسكن فيها قبل أن يعود إلى السكن في الولايات المتحدة.

وفي تغريدة له، قبل الانتخابات بأيّام، كتب نجّار "العام الماضي، التقيت وجلست مع رئيس الحكومة الإسرائيليّة الأسبق والكوماندوز الأسطوري إيهود باراك لصنع السلام. من يعرف التاريخ هنا يعرف أن هذا قد يكون أقوى الأفعال نحو مستقبل سلمي بعيدًا عن الماضي المؤلم الذي شهده جيل بأكمله".

ورفض نجار الحديث عن تاريخ جدّه، بعدما "اتهمه" منافس جمهوري عام 2018 بأنّه "حفيد إرهابي كبير". وسبق أن قال نجار لصحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة "بصفتي مواطنًا أميركيًا يعيش في القرن الحادي والعشرين، لن أتمكن أبدًا من فهم دوافع وأعمال جدّي".

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