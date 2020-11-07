شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء باردة نسبياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الطقس: أجواء باردة نسبياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى  معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون فرصة مهيأة خاصة في ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، وتكون فرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

خسارة فلسطيني انتخابات الكونغرس بعد نشره صورة مع باراك

خسارة فلسطيني انتخابات الكونغرس بعد نشره صورة مع باراك

نادي الأسير: ماهر الأخرس أعاد قضية الاعتقالات الإدارية إلى الواجهة

نادي الأسير: ماهر الأخرس أعاد قضية الاعتقالات الإدارية إلى الواجهة

العبادلة: إصابة المريض بالإنفلونزا و(كورونا) معاً خطيرة و5% من المرضى يحتاج العناية المركزة

العبادلة: إصابة المريض بالإنفلونزا و(كورونا) معاً خطيرة و5% من المرضى يحتاج العناية المركزة

مشاهد من العناية المكثفة في المستشفى الأوروبي بغزة والصحة تحذر الشباب

مشاهد من العناية المكثفة في المستشفى الأوروبي بغزة والصحة تحذر الشباب

الخارجية الأردنية تدين هدم الاحتلال مساكن المواطنين في حمصة البقيعة

الخارجية الأردنية تدين هدم الاحتلال مساكن المواطنين في حمصة البقيعة

رضوان حول انتصار الأسير الأخرس: قضية الأسرى وطنية وتقف على أولويات المقاومة

رضوان حول انتصار الأسير الأخرس: قضية الأسرى وطنية وتقف على أولويات المقاومة

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل ثلاث إصابات بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": تسجيل ثلاث إصابات بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

الأوقاف بغزة تعيد افتتاح مسجدين بعد إغلاقهما بسبب فيروس (كورونا)

الأوقاف بغزة تعيد افتتاح مسجدين بعد إغلاقهما بسبب فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الخارجية الأردنية تدين هدم الاحتلال مساكن المواطنين في حمصة البقيعة

الخارجية الأردنية تدين هدم الاحتلال مساكن المواطنين في حمصة البقيعة

رضوان حول انتصار الأسير الأخرس: قضية الأسرى وطنية وتقف على أولويات المقاومة

رضوان حول انتصار الأسير الأخرس: قضية الأسرى وطنية وتقف على أولويات المقاومة

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل ثلاث إصابات بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": تسجيل ثلاث إصابات بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

الأوقاف بغزة تعيد افتتاح مسجدين بعد إغلاقهما بسبب فيروس (كورونا)

الأوقاف بغزة تعيد افتتاح مسجدين بعد إغلاقهما بسبب فيروس (كورونا)

إصابة بالرصاص الحي وحالات اختناق في مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

إصابة بالرصاص الحي وحالات اختناق في مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

التعليم بغزة تصدر تنويهاً بخصوص انتظام الدوام المدرسي

التعليم بغزة تصدر تنويهاً بخصوص انتظام الدوام المدرسي

الأسير الأخرس: أنهيت الإضراب استجابة لطلبات أبناء شعبي والموت أسهل من سجون الاحتلال

الأسير الأخرس: أنهيت الإضراب استجابة لطلبات أبناء شعبي والموت أسهل من سجون الاحتلال

ماذا قالت ابنة الأسير ماهر الأخرس بعد تعليق والدها الإضراب عن الطعام؟

ماذا قالت ابنة الأسير ماهر الأخرس بعد تعليق والدها الإضراب عن الطعام؟

منوعات

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول &#34;إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل&#34;

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول "إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل"

شاهد: حنان سليمان &#34;ناس كتير استغلت طيبتي ومامتي كانت بتزعقلي كتير&#34;

شاهد: حنان سليمان "ناس كتير استغلت طيبتي ومامتي كانت بتزعقلي كتير"

شاهد: نادين نجيم تحتضن طفلها .. وجروحها تتماثل للشفاء

شاهد: نادين نجيم تحتضن طفلها .. وجروحها تتماثل للشفاء

شاهد أمال ماهر تستعرض رشاقتها.. ووجه جديد لها

شاهد أمال ماهر تستعرض رشاقتها.. ووجه جديد لها

شاهد: أحمد زاهر بصحبة إبنته ليلى في (لؤلؤ)

شاهد: أحمد زاهر بصحبة إبنته ليلى في (لؤلؤ)

شاهد: درس لطيف من سيرين عبد النور

شاهد: درس لطيف من سيرين عبد النور

شاهد: علا الفارس تحتفل بعيد ميلادها على الطريقة الأردنية

شاهد: علا الفارس تحتفل بعيد ميلادها على الطريقة الأردنية

شاهد: مي العيدان لرانيا يوسف &#34;ناس تخاف متختشيش&#34;

شاهد: مي العيدان لرانيا يوسف "ناس تخاف متختشيش"

شاهد: مذيع لبناني يغني (بالبنط العريض) لإثارة السخرية

شاهد: مذيع لبناني يغني (بالبنط العريض) لإثارة السخرية

شاهد: فنان مصري يُجري فحص (كورونا).. تعرف على نتيجته

شاهد: فنان مصري يُجري فحص (كورونا).. تعرف على نتيجته

عربي

الرئيس التونسي الأسبق يصف الجامعة العربية بـ &#34;الجيفة التي تطلق روائح كريهة&#34;

الرئيس التونسي الأسبق يصف الجامعة العربية بـ "الجيفة التي تطلق روائح كريهة"

حزب الله: فرض عقوبات على جبران باسيل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبنان

حزب الله: فرض عقوبات على جبران باسيل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبنان

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على الوزير اللبناني السابق جبران باسيل

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على الوزير اللبناني السابق جبران باسيل

السعودية ترسل مساعدات إغاثية إلى تركيا

السعودية ترسل مساعدات إغاثية إلى تركيا