دولي

بايدن: أنا في الطريق للحصول على 300 صوت في المجمع الانتخابي

بايدن: أنا في الطريق للحصول على 300 صوت في المجمع الانتخابي
جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جون بايدن: إنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت. وهو أكبر حصيلة للأصوات لأي رئيس أمريكي على مدار تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بايدن في كلمة أمام متلفزة اليوم  ليس لدينا إعلان نهائي لنتيجة الانتخابات لكننا سنفوز بها.. سنفوز بأصوات بنسيلفانيا ونيفادا وأريزونا ونحن متقدمون بأعداد أصوات المجمع الانتخابي.

وأوضح، أنه في طريقه للحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي.

وقال بايدن: تحدثت مع السيناتور هاريس حول ما يتعين عمله، فلدينا الكثير من العمل. أمامنا جائحة كورونا التي ذهبت بما يقترب من 240 ألف من الوفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. لن نستطيع أن نحصي حجم المعاناة والفقد.

وتابع، أود أن يعرف من فقدوا أعزائهم أنكم لستم وحدكم. سويا، سوف أعمل من اليوم الأول على السيطرة على فيروس كورونا. لن نستطيع تعويض الفقد، لكننا نستطيع السيطرة على الجائحة.

وأكمل، علينا بالهدوء والصبر، وأن نحافظ على العملية الانتخابية حتى عد جميع الأصوات. إن ديمقراطيتنا تعمل بكفاءة، وأصواتكم يتم عدها الآن، بصرف النظر عمن يحاولون إيقاف عد الأصوات.

وأردف بايدن، لدينا رؤى وأفكار قوية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لدينا أيضا خلافات قوية. مؤكدا إن الخلافات صحية، وهي علامة على قوة الأمة.

واستطرد، إننا نعمل من أجل الأمة، ومن أجل البحث عن حلول للمشاكل، ومنح الجميع العدل والمساواة في الفرص، وسماع كل صوت من أصواتكم.

وقال بايدن، مسؤوليتي تمثيل الأمة بأسرها، سوف يكون ذلك أمرا صعبا بالنسبة لخصومي، لكن تلك هي طبيعة وظيفتي.

واشار، علينا أن نتذكر أننا قد نكون خصوما، لكننا لسنا أعداء. مضيفا علينا أن نتفق أن نكون متحضرين مع بعضنا البعض.

وأوضح المرشح الديمقراطي بايدن، لدينا فرص هائلة لبناء المستقبل الذي نريد لأبنائنا وأحفادنا، لم أكن متفائلا أكثر من اليوم بشأن مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية. مشيرا، تذكروا من أنتم!..أنتم الولايات المتحدة الأمريكية..وليس هناك ما نعجز عن إنجازه سوية.

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