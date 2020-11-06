دولي

هذا ما توقع ميشال حايك بشأن فوز ترامب في الانتخابات

هذا ما توقع ميشال حايك بشأن فوز ترامب في الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
تتجه أنظار العالم نحو من سيكون سيد البيت الأبيض الجديد، في خضم معركة إنتخابية حامية، ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمرشح الديقراطي جو بادين، فيما تشير النتائج إلى اقتراب فوز الأخير.

وتناقل رواد تواصل المواقع الإجتماعي، فيديو لتوقعات ميشال حايك، في وقت سابق عن ما سيحصل في نتائج الانتخابات الأمريكية.

وقال حايك، على قناة (mtv) اللبنانية: إنّه "في معركة الرئاسة الأميركية، ترامب بيخسر وبيربح في ذات الوقت والأيام ستشرح كيف".

 

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