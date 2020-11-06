مشاهد من العناية المكثفة في المستشفى الأوروبي بغزة والصحة تحذر الشباب

وأكد د.أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، في وقت سابق، أن تطور الحالة الوبائية في غزة خطير، ويحتاج لاهتمام بالغ.

رام الله - دنيا الوطنوجهت إدارة مسشفى غزة الأوروبي، المخصص لمرضى كورونا في قطاع غزة، تحذيراً جديداً وخطيراً، في ظل تصاعد انتشار الوباء.وأوضح رئيس أقسام العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي د. جهاد الجعيدي، بوجود شابين يرقدان في العناية المركزة، لم يعانيان من قبل من أمراض مزمنة.وأوضح الجعيدي أن الفيروس ينذر بخطر شديد يتهدد جميع الأعمار حتى الشباب الأصحاء.وأضاف القدرة في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة: إن الإصابات الأخيرة، كانت لـ "حالات شابة دون خلفية مرضية سابقة".