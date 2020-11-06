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حزب الله: فرض عقوبات على جبران باسيل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبنان

حزب الله: فرض عقوبات على جبران باسيل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبنان
رام الله - دنيا الوطن
دان حزب الله القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأميركية بحق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل واعتبره قراراً سياسياً صرفاً وتدخلاً سافراً وفظاً في الشؤون الداخلية للبنان. 

ورأى حزب الله في بيان أنّ "الولايات المتحدة الاميركية راعية الإرهاب والتطرف في العالم هي كذلك الدولة التي ترعى الفساد والفاسدين والدول الديكتاتورية حول العالم وتؤمن حمايتها ودعمها بكافة الوسائل، بالتالي هي آخر من يحقُ له الحديث عن مكافحة الفساد".

وأكّد أنّ "أميركا تستخدم قوانينها المحلية بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم وهي تستخدمها ضد كل دولة أو حزب أو تيار او شخص حر وشريف لا يخضع لسياساتها ولا ينفذ تعليماتها ولا يوافق على خططها التي تهدف إلى زرع الفتن والتقسيم وخلق الصراعات الداخلية والإقليمية وان هذا القرار بالتحديد يهدف الى إخضاع فريقٍ سياسيٍ لبناني كبير للشروط والاملاءات الأميركية على لبنان".

وقال الحزب: "إننا إذ نقف إلى جانب التيار الوطني الحر ورئيسه نعبّر عن تضامننا  الوطني والأخلاقي والإنساني معه في مواجهة هذه القرارت الظالمة والافتراءات المرفوضة".

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