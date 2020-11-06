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شؤون فلسطينية

رضوان حول انتصار الأسير الأخرس: قضية الأسرى وطنية وتقف على أولويات المقاومة

رضوان حول انتصار الأسير الأخرس: قضية الأسرى وطنية وتقف على أولويات المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
عقب، إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، على انتصار الأسير ماهر الأخرس، بعد أن فك إضرابه عن الطعام الذي استمر 103 يوماً، مرغما مصلحة سجون الاحتلال على تلبية مطالبه بالافراج عنه.

وقال رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن": "تحية إلى الأسير البطل ماهر الأخرس الذي انتصر بأمعائه الخاوية بعد مائة وثلاثة أيام على السجان وكسر ارادة الاحتلال، وأكد على ارادة الصمود والثبات والمقاومة لإنهاء الاعتقال الاداري المخالف لكل القوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان". 

وأضاف: "إن هذا الانتصار يمثل انتصارا لماهر الأخرس وللحركة الأسيرة ولأبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال وعدوانه المتواصل على أسرانا وشعبنا الفلسطيني".

وأشار رضوان إلى أن قضية الأسرى هي قضية وطنية بامتياز وهي تقف على سلم أولويات المقاومة ولن يهدأ لنا بال حتى ينال أسرانا البواسل حريتهم.

ودعا القيادي في حماس إلى تدويل قضية الأسرى وضرورة التحرك العاجل من المؤسسات الحقوقية والقانونية ومؤسسات حقوق الانسان لاطلاق سراح أسرانا البواسل بعد انتشار فايروس كورونا داخل السجون ونحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى.


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