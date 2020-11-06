دولي

ترامب: لن أتوقف أبدا عن المحاربة من أجل الشعب الأمريكي والأمة

ترامب: لن أتوقف أبدا عن المحاربة من أجل الشعب الأمريكي والأمة
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إن الشعب الأمريكي يستحق شفافية كاملة في فرز جميع الأصوات.

وأكد ترامب، في بيان لحملته الانتخابية، أنه لن يتوقف أبدا "عن المحاربة من أجل الشعب الأمريكي والأمة".

وأضاف: سنتخذ كل الإجراءات القانونية لاحتساب الأصوات الشرعية لضمان ثقة الأمريكيين في حكومتهم.

يذكر، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، تقدم في عدة ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وجورجيا، في حين تحدث ترامب في وقت سابق عن فقدان البطاقات الانتخابية للعسكرين في ولاية جورجيا.

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